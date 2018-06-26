崇華雙語小學招收國中班

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中國時報
／屏東報導

由高鳳數位內容學院退場成功轉型的崇華雙語小學，近日通過立案，在屏東縣政府教育處核准下正式設立國中部，預計招收3班、共90人，短短時間已近60人完成報名，校方更透露，最快1年後成立高中部，打造完整的12年教育目標。

在少子化浪潮襲擊下，「崇華」創造多項歷史，包括是全世界第一所由一貫道創辦小學、屏縣第一所私立小學、也是縣內第一所住宿型小學，更是全國第一所由大學成功轉型為小學的學校，如今又成立國中部，再為校史寫下新的一頁。

校長周玉霜指出，原本教育處核定每年級3班、共9個班級數，但考量6月才通過立案，招生時間緊迫，且國中3年級面臨升學，因此僅招收1、2年級學生；消息一出吸引全台一貫道道親相繼為孩子報名，加上國小部直升的10餘人，人數持續累積中。

周玉霜強調，原本的大學空間足以容納目前規模，考量學生的心理年齡與學習特性，國小及國中屆時都會有各自的教學場域，並不會互相干擾。但包括固定時間的周會及部分社團，仍考慮讓學生融合，不僅讓國小生有學習目標，也使得年長學生有協助學習的成就感，創造雙贏。

她透露，首要任務是穩定國中部的教學狀況，並進行學校空間盤點，後續會展開高中部設立作業，最快1年計畫會更加明朗。

(中國時報)

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