藝穗節遊羅東 夢想藝起飛

羅東藝穗節7月登場，今年推出「藝穗99，轉轉樂」活動，羅東鎮長林姿妙（右2）鼓勵民眾來羅東消費做公益、抽好禮。（羅東鎮公所提供）

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中國時報
／宜蘭報導

每年暑假，宜蘭縣不只有冬山河親水公園的國際童玩藝術節，在羅東鎮有以藝穗為名、打造鄉鎮特色的「羅東藝穗節」，今年將在7月14日至7月28日登場，推出「藝穗99，轉轉樂」活動，藝穗節舉辦期間在羅東消費滿99元，就有機會將住宿券等獎品帶回家。

消費滿99元 抽住宿券

羅東鎮公所表示，2018年的羅東藝穗節以「夢想藝起飛」為主題，邀請學有專精的文化藝術工作者參與，從花車造型、舞蹈編排、裝置藝術等策畫製作都相當講究，盼能透過活動讓人感到熱情與希望。

7月14日將由拉脫維亞泡泡秀拉開活動序幕，羅東鎮長林姿妙表示，藝穗節的創新、求變就是要讓鄉親有全新不一樣的感受。鎮公所為了行銷觀光，今年藝穗節特別結合了在地「羅東鎮觀光小鎮發展協會」參與，遊客只要出示藝穗節活動LOGO相關文宣品到合作店家，即享有不同的優惠。

結合文化藝術工作者

今年藝術節結合公益，只要在藝穗節舉辦期間，在羅東鎮內消費滿99元，7月14日至7月27日每天晚上的7時至9時，憑消費發票即可參加「藝穗99，轉轉樂」活動。

鎮公所表示，參加活動者有機會轉出好康帶回家，獎品包括藝術節活動紀念品、伴手禮店100元現金券、特色商品兌換券、平日免費住宿券、999元住宿券、美食抵用券等，募得發票將全數捐給創世基金會。

(中國時報)

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