藝文轉型 文化局籲保留淨土

2018年06月26日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌25日批評板橋435藝文特區不如台北松山文創及高雄駁二特區，主張引入商機帶來人潮；新北市府文化局強調，兩者定位不同，不能相比，435定位為藝術家與親子的藝術天地，不是追求營利與人潮的百貨商場，「要保留點藝術淨土給藝術家。」

商業思維 排擠藝文工作者

蘇貞昌主張，435特區過去是退輔會訓練中心，區內留下具台灣特色的眷村、禮堂、司令台等歷史建築，園區內還有大樹、大草坪，是個非常棒的假日休閒地，但是，「沒有發展成如台北松菸或高雄駁二的文創基地，很可惜！」他未來要打造成讓藝術家與創作家擺攤的藝術街、邀請劇舞團等文化團體表演、園內思源圖書館改成觀光溼地館，才能吸引更多人潮。

435特區 具台灣特色眷村

新北市府文化局長林寬裕表示，435特區經營取向與松菸及駁二定位不同，435以藝術為主體，打造讓藝術家安心創作、不受干擾的藝文環境與氛圍，況且藝術環境的營造不應以「文創」、「市集」等商業形式作為唯一考量，片面用商業思考的營運方式，反而會排擠第一線藝文工作者。

進駐435的藝術家江基名力挺文化局，他認為，既然已經有華山、松菸及駁二這些以商業藝文活動為亮點的藝文場域，就更該保留園區以「藝術家夢想基地」為營運主軸的品牌特色。

435玩具博物館總監江宜馨也說，孩子們成長不需要滿滿商業氣息濃郁的環境，而是一個能容納自由創造的藝文空間，館內每週間進行的玩具文化導覽場次、數量之多，即可證明台灣第一線學校教育需要435這樣的藝文空間。

(中國時報)