八德選戰激烈 話題更吸睛

朱珍瑤是2009年世界亞裔小姐亞軍，形象亮麗親切。（葉臻翻攝）

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中國時報
／桃園報導
八德市霄裡玉元宮段樹文曾是十大槍擊要犯，現在洗心革面致力為民服務，參選下一屆八德市議員。（葉臻翻攝）

桃園市八德區市議員選情激烈，除了老將外，從台北市大安文山區空降八德的選美皇后朱珍瑤，和八德市霄裡玉元宮段樹文也成為話題人物。段樹文曾是十大槍擊要犯，現在洗心革面致力為民服務，朱珍瑤則以年輕勢力、亮麗清新的形象，打進八德不斷增長中的年輕勢力。

朱珍瑤 吸引青年選票

朱珍瑤是2009年世界亞裔小姐亞軍，形象亮麗親切，34歲的她雖然是「空降」，但卻是火力全開勤跑基層，主打年輕人參政外還不時端出創意，搭配節慶以長腿護理師等造型吸睛。

曾名列十大槍擊要犯的段樹文，經歷2次減刑才獲假釋出獄，段樹文誠心向佛洗心革面，今年參選八德區市議員，希望市民看見他的改變。他並在臉書上發表一路走來的心路歷程，曾有3個無期徒刑、26年半有期徒刑的他，坦承自己為義氣付出難以收拾的代價，即使世人對他有誤解，他都默默承受。

段樹文 闇黑人生翻篇

段樹文文章指出，自己年少重義氣，捲入糾紛，殺人、搶劫、開槍等前科累累，在戒嚴時期即名列槍擊要犯，管訓期間遭逢父喪，手銬腳鐐、3輛警車押我回家奔喪，無法好好送父親最後一程是心中永遠的痛，更讓家人擔心受怕、蒙羞度日，為此他痛定思痛，返鄉後力挺哥哥陳松福當選八德市代會主席，並接受宗教洗禮，多年來捐助獎學生、捐棺助葬、修養自己，決心此生絕不走回頭路。

八德區除了國民黨現任市議員呂淑真、劉茂群，加上新勢力朱珍瑤，以及民進黨現任市黨部主委呂林小鳳、議員蔡永芳，還有前市民代表王淑惠，加上以無黨籍身分參選的前縣議員張文瑜、桃園市馬祖同鄉會理事長林禮忠和八德市霄裡玉元宮段樹文等人，選戰想必十分熱烈。

(中國時報)

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