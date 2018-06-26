林佳龍294項政績爭取連任

民進黨籍市議員邱素貞（左三）等25日在市政總質詢時，肯定市長林佳龍團隊任內推出37項首創便民措施、高達294項施政成績；獲得全國性第一名或重要獎項。（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

面對年底九合一選戰，台中市長林佳龍將以什麼政績來說服民眾支持連任？25日引起市議員邱素貞等人關心。林佳龍表示，現任市長最關鍵的就是政績，3年多來，市府各方建設及所推動的福利政策，市民都有感受到，會繼續把市政做好，讓市民有感。

台中市議會25日市政總質詢時，市議員邱素貞、翁美春、陳淑華、蕭隆澤、謝明源、張芬郁、曾朝榮等人，肯定市府共推出37項首創措施；包括托育一條龍、成立愛鄰守護隊等，共有高達294項施政成績，獲得全國性第一名或者重要獎項。

老人健保補助 落實排富

邱素貞說，選舉一到顛倒黑白事件層出不窮，謠傳市府取消老人健保補助，但其實並無取消是落實排富；調整1項擴增9項福利，老人預算怎麼運用是公共政策，可以討論，但不應該訴諸民粹。

「高齡化社會，市府照顧必須更全面！」林佳龍指出，有些錯誤批評說市府砍掉老人健保補助，但並非如此是加強排富；市府持續補助「低收入戶」及「中低收入戶」，且認定放寬協助真正有需求民眾。

中央有民意落差 應檢討

謝明源、邱素貞指出，回顧2014年縣市長選舉，國民黨縣市長只當選6席，民進黨獲得13席；顯示民眾當時對國民黨政府的失望，也代表中央政府施政，必須要更加順應民意。

林佳龍表示，民進黨中央做很多過去做不來的興革事項，為什麼社會沒有反映在支持度上，確實值得探討；包括年金改革是為下一代永續發展，但對那些被減少退休金的人，如何在物質及精神上減少他們反彈，這是中央必須去思考的。

(中國時報)

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