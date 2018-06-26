元長鄉長政二代對壘 五五波

2018年06月26日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

元長鄉代表會主席李榮章（左）是前鄉長李志成二兒子。（許素惠攝）

雲林縣元長鄉代表會主席李榮章將參選下屆鄉長，民進黨則徵召元長山內國小校護李明明出征，2人不但都是政二代，而且原屬於同陣營，都較傾向於國民黨張派，後者獲現任鄉長李泗濱力挺，各有基層實力，政壇觀察勝負關鍵繫於綠票能否順利轉移。

關係複雜 為預算交惡

李榮章是前鄉長李志成二兒子，他說，元長應該朝觀光發展，智能化社區，讓社區擁有1/3鄉公所功能，居民洽公免奔波，為弱勢族群免費辦理微型保險，以及號召志工替弱勢孩子免費課輔。

李明明的父親為前元長鄉農會總幹事李水詰，她耳濡目染對農業有很深入了解，和李榮章不約而同主張賦予在地農特產黑金剛花生更高的經濟價值，協助農民提高收益。

綠營能否認同 是關鍵

但是王子與公主的「雙李」對壘，卻也讓人看得霧煞煞。李泗濱原是李志成擔任鄉長時的主任祕書，後者當選鄉長後，兩人因理念不合漸行漸遠，李榮章躍上鄉代主席寶座後，多次杯葛鄉政預算，雙方結怨更深，導致李泗濱欽點李明明為接棒人，力挺到底。

有趣的是，李榮章、李明明、李泗濱原都屬國民黨雲林張派，李泗濱因和李榮章為了預算交惡，轉而支持李明明，但李泗濱近來又晉用立委張麗善服務處前主任蔡子瑋為機要祕書，錯綜複雜的關係，增添選舉變數。

「雙李」對決被認為是元長鄉現任所會兩巨頭李泗濱和李榮章的角力，目前呈現五五波，政壇因而認為競爭勝負關鍵在於綠營基層能否認同由藍轉綠的李明明，將票源順利轉移。

(中國時報)