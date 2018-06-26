范巽綠被爆 3年半出國18次

高市教育局長范巽綠率團赴韓國，並簽訂備忘錄。（本報資料照片）

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中國時報
／高雄報導

國中會考高雄考區發生系統錯誤導致3000多名考生排序錯誤，事件尚未落幕，高雄市教育局長范巽綠25日率團出訪新加坡考察登革熱，引發高雄市教育產業工會痛批，指她就任3年半，已出國17次、花103天、參訪8國，若再加上新加坡之行，將是第18次出國、參訪第9個國家。

出國逾百日 參訪8國

工會理事長鄭穎聰譏諷，考察業務遍及幼兒、人權、新南向、長照等，「究竟是外交局長還是教育局長？」

鄭穎聰表示，根據紀錄顯示，范巽綠自103年12月就任教育局長至今，3年半來，足跡已遍及韓國、日本、越南、美國、加拿大、印尼、大陸、新加坡等，其中又以到日本的次數最多。

會考才出包 仍出訪星

鄭穎聰痛批，會考排序出包，如此攸關數千考生權益的重大事件尚未解決，她又率團訪新加坡，心思有放在局務嗎？

教育局則澄清，指免試入學序位問題已於21日重新公告正確序位，25日個別通知序位異動學生，不影響學生志願選填權利。

新加坡之行是公務學習行程，與環保、衛生及高中職國中小學16所績優學校校長參訪獅城環境教育，目的為鼓勵登革熱熱區防治優良學校相互進行國際交流與學習，以深化校園環境教育與提升登革熱防治成效。教育局強調，市府希望各局處能借鏡他國防治經驗，因此衛生局及民政局都曾赴星考察社區登革熱防治。

(中國時報)

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