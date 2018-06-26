知卡宣親水公園 暑假免費玩

花蓮知卡宣親水公園7月1日正式登場，暑假期間開放遊客免費入園。（許家寧攝）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

東台灣連日高溫，花蓮日前氣溫飆破35.2度，每年吸引超過10萬人次造訪的花蓮知卡宣綠森林親水公園宣布，將在7月1日起盛大開幕，全新六大主題設施，暑假期間更開放民眾免費入園，享受沁涼消暑的親水設施，歡迎民眾一起清涼玩一夏。

占地19公頃的吉安鄉知卡宣綠森林親水公園，去年再增添二座滑水道及雨林池，開園僅短短二周內，就累積了3萬人次遊客湧入，今年主辦單位則是特別加強整修了淋盥更衣區，不僅提供淋浴盥洗空間，還有更衣室、哺乳室與親子廁所等貼心的硬體設施。

農業處長羅文龍表示，今年六大主題水池的池底、池面均已重新整治，包括兩層樓高、長14公尺，刺激過癮的360度旋轉滑水道，以及蜿蜒70公尺的漂漂河及親子水池、雨林池、人工造浪池等水上設施，打造成為花東親子夏日戲水天堂。

針對民眾最關心的水質問題，羅文龍也強調，今年也預定在早上、中午及休園時段，分批加強園區內的水質管理與監測，並在每逢周一休園日將水質一律更新清潔；園區內的遊樂設施也會加強安全環境檢視和評估，避免孩童嬉戲時造成創傷等意外。

知卡宣親水公園戲水區活動期間全部「免費開放」，開放時間為上午9時至中午12時、下午1時30分至5時30分，為維持水池衛生安全，民眾入池前務必穿著泳裝及泳帽，並遵守現場救生人員指揮，除周一休園外，若氣象局發佈颱風警報則暫停開放。

(中國時報)

范巽綠被爆 3年半出國18次 超越障礙 聽障生獲市長獎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。