知卡宣親水公園 暑假免費玩

2018年06月26日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

東台灣連日高溫，花蓮日前氣溫飆破35.2度，每年吸引超過10萬人次造訪的花蓮知卡宣綠森林親水公園宣布，將在7月1日起盛大開幕，全新六大主題設施，暑假期間更開放民眾免費入園，享受沁涼消暑的親水設施，歡迎民眾一起清涼玩一夏。

占地19公頃的吉安鄉知卡宣綠森林親水公園，去年再增添二座滑水道及雨林池，開園僅短短二周內，就累積了3萬人次遊客湧入，今年主辦單位則是特別加強整修了淋盥更衣區，不僅提供淋浴盥洗空間，還有更衣室、哺乳室與親子廁所等貼心的硬體設施。

農業處長羅文龍表示，今年六大主題水池的池底、池面均已重新整治，包括兩層樓高、長14公尺，刺激過癮的360度旋轉滑水道，以及蜿蜒70公尺的漂漂河及親子水池、雨林池、人工造浪池等水上設施，打造成為花東親子夏日戲水天堂。

針對民眾最關心的水質問題，羅文龍也強調，今年也預定在早上、中午及休園時段，分批加強園區內的水質管理與監測，並在每逢周一休園日將水質一律更新清潔；園區內的遊樂設施也會加強安全環境檢視和評估，避免孩童嬉戲時造成創傷等意外。

知卡宣親水公園戲水區活動期間全部「免費開放」，開放時間為上午9時至中午12時、下午1時30分至5時30分，為維持水池衛生安全，民眾入池前務必穿著泳裝及泳帽，並遵守現場救生人員指揮，除周一休園外，若氣象局發佈颱風警報則暫停開放。

(中國時報)