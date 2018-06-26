超越障礙 聽障生獲市長獎

2018年06月26日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

永和國中畢業生洪欽彥天生聽障，得載助聽器、坐前排才能聽課，但他克服學習障礙，發揮數理優勢，代表學校出國奪下IMC國際數學競賽銅牌，更當選新北市模範生與少年代表、表現傑出，25日獲市長朱立倫頒發「特殊展能市長獎」殊榮，他立志從醫，「我想幫助更多聽障者」，讓朱立倫感動直喊「加油」。

6月鳳凰花開畢業時節，新北市府25日舉行106學年度國、高中優秀畢業生市長獎頒獎典禮，全市國、高中每班學習表現第1名的應屆畢業生共2154人，由市長朱立倫頒發「學習卓越市長獎」，另針對在體育、技藝、科學、敬師孝親、助人義行等領域有特殊專才或表現的752位學生，頒發「特殊展能市長獎」；26日另頒獎表揚國小優秀畢業生1954人。

「學科成績不是評斷學生唯一的項目，做人處世、對社會有貢獻更能彰顯人格特質」，朱立倫25日頒發「特殊展能市長獎」給洪欽彥等10位學生代表指出，獲獎學生在人生學習階段所做的努力令人感動，提醒畢業這天別忘了感謝父母與師長，因為他們的支持與付出，是每個人人生最大的力量，「懂得感恩的人，未來才會有成就。」

同樣獲頒「特殊展能市長獎」的還有中和高中雙胞胎姊妹洪詩婷、洪詩涵，姊妹個性謙虛、熱心助人，父母工作繁忙，但姊妹學習不偷懶，今年繁星計劃分別錄取台大及彰師大；56歲華僑張麗秋是「最年長」畢業生，30年前從緬旬逃亡來台，活到老學到老，3年前進入莊敬高職餐飲科就讀，至今考取12張中西餐飲證照。

(中國時報)