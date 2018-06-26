竹縣選將到位 國民黨新埔嘸人拚

2018年06月26日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

國民黨在縣長人選定案後，鄉鎮市、議員也陸續到位，連競爭最激烈的關西鎮長都透過民調決定人選，唯一沒有人選的僅剩新埔鎮，鎮長、議員登記欄空蕩蕩。新埔、關西兩鎮過去綠大於藍，是國民黨的艱困選區，縣黨部透露目前議員人選研議中，鎮長人選難產，不排除尋找友善對象合作。

藍營新竹縣長人選最後經黨中央決定採徵召方式，由新竹縣副縣長楊文科出馬投入縣長戰局廝殺，13鄉鎮市長及縣議員也陸陸續續到位。日前黨內登記，縣議員共有24人登記、鄉鎮市長則有15人，而原來競爭激烈的關西鎮長共有5人表態參選意願，在經過民調篩選後，由代表會主席劉德樑勝出。

竹縣鄉鎮長及議員出戰人馬陸續到位後，僅剩新埔鎮長、縣議員完全無人選，地方預期無黨籍新埔鎮長林保祿連任無懸念。面對強勁對手，國民黨新竹縣黨部書記長洪文彬表示「人選真的很難找」，但現在新竹縣的氣氛並非一定要政黨提名不可，縣黨部目前傾向尋找友善藍營的合作對象，以對縣長選情有利的方向去尋找人才。

至於新埔鎮縣議員的部分，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢表示，目前新埔鎮黨部委員會還沒開，開完會後有建議名單呈報縣黨部，才能做最終定論。目前傳出現任議員賴江海、范曰富以及前議員陳英樓都傳出有意參選，洪文彬指出，將會請3人一同討論，研議最佳辦法。

目前藍營竹縣黨部已成立新竹縣提民小組委員會，受理全縣各鄉鎮的提民小組委員會的建議名單，洪文彬表示，要彙整13鄉鎮的建議名單之後，最快在7月上旬最終名單才會出爐。

(中國時報)