靜宜西文教學網站 使用者破萬人

2018年06月26日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

靜宜大學為增進國人對拉丁美洲與西班牙的認識，「寰宇外語教育學士學位學程」主任何國世與團隊建置「西文多元文化教學」網站(culspain.pu.edu.tw)；鼓勵民眾利用線上資料重複練習，將西文學習推向世界各地。網站建置約1年使用者已超過萬人，為教學注入創新活力，開啟學習嶄新視野！

何國世說，拉丁美洲是台灣外交重鎮，但對國人資訊相對缺乏。靜宜利用西文優勢與教育部提供資源，建置「西文多元文化教學」網站；提供相關國家地理、物產、文化、建築、藝術、節慶及美食等內容。

何國世指出，該網站以「自主學習」為核心，透過課程、影片及音樂等貼近使用者需求，有系統介紹西班牙及拉丁美洲文化；期望能增進學習興趣，透過學習反思瞭解各國文化與其差異性提升國際移動力！

兼任教師黃悅華說，網站每週規畫文化、風俗、建築、節慶等精采主題，邀請何國世等親自講授《西班牙文化導覽》、《在地球彼端-拉丁美洲》等課程；並免費提供自編PowerPoint簡報檔案、影片及各項實用資訊與連結。

西文系碩一熊翊婷說，網站設有「議題論壇」區，在討論與交流中達成學習目標。大二生莊珞琪表示，該網站以影片、PPT簡介等不同形式，深入瞭解拉丁美洲及西班牙等歷史、政經及旅遊等資訊，獲得很多課外常識。

(中國時報)