搶新住民票 越文看板搏感情

嘉縣議員第4選區參選人呂文正，在競選看板上放入越南文「要相信我」，尋求新住民支持。（呂文正提供）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉縣府截至今年4月為止，縣內新住民人數有1萬2953人，以大陸籍占最大宗，越南籍人口次之。為尋求新住民支持，嘉縣議員第4選區（東石鄉、六腳鄉、朴子市）參選人呂文正，日前在競選看板放上越南文「要相信我」，讓不少新住民姊妹倍感親切。

呂文正透露，自己多年前曾陪朋友至越南娶親，這些新住民姊妹飄洋過海來台後，一心只為家庭及孩子付出，不挑工作只想賺錢，同時又要面對不同眼光。他深深被她們在異鄉打拚，且不認輸的精神感動，認為新住民既領有台灣身分證，也應享有平等對待，承諾日後將提供新住民法律諮詢等服務，要替他們爭取更多權益。

同為第4選區，並已表態爭取連任的議員黃嫈珺指出，上屆參選時她便已開始重視新住民，不僅是嘉縣首位把越南文和印尼文放入競選文宣品中，同時建議社會局網站應增加多國語言服務，建立友善環境，甚至免費開辦兒童國標舞課程，提供新住民二代子女學習，她認為，長期關心與互動，才能真正貼近新住民的需求，這次她也會邀請新住民姊妹入鏡，參與拍攝競選宣傳照。

對於在競選看板中出現越南文，嘉縣新住民當家協會理事長范氏太霞認為，在多元文化社會中，此舉是「尊重」的表現，但「1種語言還不夠」，部分非越南籍姊妹看見後，向她反映為何不放泰文或印尼文等，因此，她建議可把東南亞語言全放上，畢竟新住民已在台灣這塊土地生根。

嘉縣議員選舉第4選區共7席，除任內已故議員黃錦成外，其他6名現任議員，包含陳怡岳、黃嫈珺、蔡鼎三、李國勝、蔡奇璋與姜梅紅皆表態尋求連任。但該區新人輩出，目前已知約有5人將投入選戰，像是黃鉦凱、陳晉豪、呂文正、陳崇榮及黃奕瑄等，各個來自不同領域，期能改變嘉縣議會生態。

(中國時報)

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