卑南富山國小 學生多1倍

2018年06月26日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

學生人數逐年遞減，一度列入裁併校的台東縣卑南鄉富山國小，規畫辦理以「國際教育」為主軸的公辦公營實驗小學，除了規畫國際教育課程外，也向下延伸英語教學，由於獲得家長認同，學生人數比105學年度成長超過1倍，在少子化時代逆勢成長。

全國第1所以「國際教育」為主軸的富山國小，於105學年度試辦並規畫學校國際教育實驗課程，孩子進到學校，就從在地一直學習到全球，一整套縱向及橫向課程銜接，期盼構築「國際教育」在國小階段的完整學習課程。

而為了提升學童國際語言能力，也安排英、日語學習，從幼兒園開始，每周就有5節英語課，部分課程並採跨年級混齡教學，也有與國外學伴視訊交流，讓學生在趣味活動中學英語。

富山國小校長廖偉民表示，該校在30多年前學生人數曾多達400多人，後來學生數逐年遞減，一度還被列入裁併校名單中，辦理實驗小學後獲得許多家長認同，在105學年度學生數僅有33人（國小部27人＋幼兒園6人），而107新學年，學生數增加為78人（國小部48人＋幼兒園30人），其中澳洲、日本、越南和大陸外籍生占約1/6。

縣長黃健庭在25日的揭牌及國際教育課程成果展中表示，台東縣的願景就是成為國際化城市，世界觀應該要從小開始培養，給孩子知道外語對人生的重要性，進而樂於學習，透過正規學習成為國際公民。

(中國時報)