深澳坑溪雜草叢生 暴雨恐釀水災

基隆市深澳坑溪雜草生長速度過快，水利署第十河川局今年4月才除過草，如今不到2個月，雜草幾乎長到比人還高的位置，阻礙水流，導致大雨來襲時恐有淹水的疑慮，議員韓良圻邀集相關單位會勘，要求盡快改善。（張穎齊翻攝）

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中國時報
╱基隆報導

基隆市深澳坑溪雜草生長速度過快，水利署第十河川局今年4月才除過草，如今不到2個月，雜草幾乎長到比人還高的位置，阻礙水流，導致大雨來襲時恐有淹水的疑慮，議員韓良圻邀集相關單位會勘，要求盡快改善。十河局對此表示，所剩經費雖快用罄，但仍會在2個月先完成除草，清淤經費另再籌措。

深澳坑溪長期因泥沙淤積嚴重，每逢大雨時幾乎都快淹到路面，讓當地居民深受其擾，而位在深澳坑派出所後方的河段，更因為雜草生長速度快，使得整條河段幾乎被雜草所覆沒，甚至長得比人還高，宛如一條「綠色廊道」。

當地的陳姓居民指出，去年6月2日的雨災，讓溪水都漫到街道上，雖然沒有造成意外，但鄰居們都非常驚恐，過去和十河局協議每年都要除1次草、每2年清淤1次，但因為雜草速度生長很快，今年4月才除過又再長出來，擔心暴雨來襲時，這條河段的排水系統都會被堵塞住，溪水就暴漲到路面，希望能協助改善。

十河局人員表示，去年底及今年4月都已清淤過2次，當時挖深水渠底部，清出多達400立方公尺的淤泥，如今深度已比過去還深，但因為河床的草子是從上游順流下來，且在深澳坑派出所後方的河段又彎又窄，導致雜草特別容易在此段河床生長。

十河局人員指出，今年深澳坑溪區域排水改善工程已花了380多萬元經費，再加上今年4月10日才清過1次雜草，所剩的經費即將用罄，不過仍會在2個月內完成除草，至於清淤工作還需要再籌措經費。

(中國時報)

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