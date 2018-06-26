淡水台銀宿舍 重現日式風貌

台灣銀行預計今年啟動台銀日式宿舍修復工程，斥資3000萬將腐壞、崩落的木造門窗、黑瓦屋頂等結構原貌修復，最快年底前施工，2020年底完工。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

淡水「台銀日式宿舍」過去因年久失修宛如「廢墟」，在地方人士奔走下2011年登記為市定古蹟，修復計畫延宕多年，台灣銀行預計今年啟動修復工程，斥資3000萬將腐壞、崩落的木造門窗、黑瓦屋頂等結構原貌修復，最快年底前施工，2020年底完工。

台銀日式宿舍建於日劇昭和年間（1935年），占地約為45.62坪，前身原為「學租財團」管理的建物，1930年台灣銀行收購後轉為宿舍使用，因為建物融合了日式以及西洋建築的特色，於2011年登錄市定古蹟，但台銀遲未提出古蹟修復計畫，殘破失修的建物閒置多年。

台灣銀行表示，去年已向文化局提出台銀宿舍修復計畫並申請3000萬元修復經費，為兼顧後續原貌修復後的環境景觀效益，正進行周邊土地整合計畫變更，預計下月向文化局提出，通過後可望在年底前動工，最快2020年底完工。

台銀指出，修復工程將強化建物結構的防水、排水、防震、防火等功能，以原貌修復原則進行，至於完工後的營運管理，仍待後續規畫。

文化局，台銀日式宿舍處淡水河邊，為避免潮水與溼氣侵蝕，建物光是基礎地基便高達1.5公尺，建物構造也保留完整日式建築風貌，是淡水地區少見的大規模日式宿舍，極具保存價值，修復完成後將與海關碼頭、得忌利士洋行、淡水紅毛城、漁人碼頭等文史建築群串連成藝術文化廊帶。

(中國時報)

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