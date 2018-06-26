環保吸管太貴 選將揪團購

新竹市議員陳治雄（左）、市議員參選人黃文政（中）25日發起環保吸管團購服務。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

一次性塑膠吸管禁用在即，不鏽鋼吸管商機大起，只是每組單價動輒數百元，令民眾吃不消，新竹市議員陳治雄、市議員參選人黃文政為此發起「化整為零」團購服務，喊出每組85元的「最大團購優惠價」，讓民眾能輕鬆喝珍奶。

因應政府「限塑」政策，一次性塑膠吸管將從日常生活中逐漸消失，有人不滿抨擊「以後只能用蛋捲、湯匙喝珍奶」，引起不小爭議，但市面上已出現不鏽鋼、玻璃、竹子材質的吸管替代品，限塑趨勢已勢不可擋。

只是綜觀能重複性使用的吸管替代品，單價都不便宜，對於不常喝飲料的人，根本買不下手。國民黨籍市議員陳治雄、東區市議員參選人黃文政25日共同發起團購服務，一方面響應中央限塑政策，也讓民眾有機會便宜入手不鏽鋼吸管。

陳治雄表示，部分選民埋怨限塑後沒吸管用，不銹鋼吸管又賣太貴，感到無所適從，有人即使湊到一次買20組，單價仍要近200元，其實民眾不是不願意配合限塑，只要物價便宜一點，就會帶起購買動力。

黃文政則說，環保吸管未來將成為民眾隨身物品，透過化整為零團購活動，就能以每組85元購得，就算一個人來買，也能享受開心團購的優惠價格，服務處已事先買好200組，每組有珍奶吸管、直吸管、彎吸管和清洗刷，團購日到7月底為止，視情況延長。

(中國時報)

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