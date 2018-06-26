無色覺醒 李明遠15萬元打選戰

雲林縣無黨籍水林鄉長參選人李明遠。（張朝欣攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣無黨籍水林鄉長參選人李明遠有感政黨惡鬥，民眾普遍對政治感到失望，決定以「無色覺醒」為訴求，強調「草民參政，百姓當家」，由於選舉經費只有15萬元，他不設競選總部，25日起靠著騎腳踏車親訪選民，要打一場不一樣的選戰。

經營食品加工廠的李明遠，近年來投入水林鄉的長青食堂、老人照護、教育關懷等社會福利關懷工作，發現民眾對於目前的政黨政治、派系鬥爭充滿無力感，看不到未來願景，大家期盼有新的力量改變現狀，決定投入年底水林鄉長選舉。

李明遠表示，當政治不為眾人服務、亦無能替百姓謀福祉，就是百姓自主、還權於民的時刻。這場選舉的結果未知，但他選擇相信，一旦無色覺醒的力量開啟，不只是水林的成功，也會是未來改變雲林的契機。

李明遠希望透過草民參政，讓民眾了解只要有心，一般百姓也可藉由參選改變家鄉，不一定要依靠政黨、派系、企業的支持，不論最後有無當選，他都希望藉此樹立一個典範，鼓勵大家用無色覺醒的力量來關心地方、開創未來。

李明遠說，他的競選經費預算只有15萬元，即7月至11月從每個月薪水拿出3萬元，在不影響家庭生活情況下參選，由於經費有限，他不設競選總部、不舉辦造勢會，只靠3波文宣與騎腳踏車拜訪選民，藉此「耕一場友善選舉，改良水林政治土壤」。

(中國時報)

大坑魚丸伯 北中寮3校義煮 緊急醫療優先搭機 澎湖鄉親叫好

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。