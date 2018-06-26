無色覺醒 李明遠15萬元打選戰

2018年06月26日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣無黨籍水林鄉長參選人李明遠有感政黨惡鬥，民眾普遍對政治感到失望，決定以「無色覺醒」為訴求，強調「草民參政，百姓當家」，由於選舉經費只有15萬元，他不設競選總部，25日起靠著騎腳踏車親訪選民，要打一場不一樣的選戰。

經營食品加工廠的李明遠，近年來投入水林鄉的長青食堂、老人照護、教育關懷等社會福利關懷工作，發現民眾對於目前的政黨政治、派系鬥爭充滿無力感，看不到未來願景，大家期盼有新的力量改變現狀，決定投入年底水林鄉長選舉。

李明遠表示，當政治不為眾人服務、亦無能替百姓謀福祉，就是百姓自主、還權於民的時刻。這場選舉的結果未知，但他選擇相信，一旦無色覺醒的力量開啟，不只是水林的成功，也會是未來改變雲林的契機。

李明遠希望透過草民參政，讓民眾了解只要有心，一般百姓也可藉由參選改變家鄉，不一定要依靠政黨、派系、企業的支持，不論最後有無當選，他都希望藉此樹立一個典範，鼓勵大家用無色覺醒的力量來關心地方、開創未來。

李明遠說，他的競選經費預算只有15萬元，即7月至11月從每個月薪水拿出3萬元，在不影響家庭生活情況下參選，由於經費有限，他不設競選總部、不舉辦造勢會，只靠3波文宣與騎腳踏車拜訪選民，藉此「耕一場友善選舉，改良水林政治土壤」。

(中國時報)