五度五關 無照男酒駕罰不怕

2018年06月26日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮酒駕犯案居高不下，平均每天就有8人遭到移送法辦，吉安鄉一名35歲朱姓男子25日酒後騎乘機車前往工地的途中，違規闖紅燈遭到警方攔下，員警發現滿身酒氣的朱男已有4次酒駕紀錄，這次酒測值更高達1.74毫克，再度超標被移送花蓮地檢署偵辦。

警方調查，打零工為業的朱男酒駕紀錄累累，自9年前就開始因酒駕累計4度落網，後來分別被法官拘役50天、6個月、8個月，沒想到惡習未改，23日上午10時酒後騎車前往上班途中，行經稻香路與吉興路2段路口時，無視紅燈直接呼嘯而過。

沒想到闖紅燈行徑，正好被巡經的稻香派出所警方撞見攔查，員警上前請他出示相關證件，馬上聞到了濃烈的酒味，立即要求他實施酒測，不過這次他酒測值更高達1.74毫克，明顯觸犯公共危險罪，被當場上銬帶回派出所偵詢。

朱男坦承貪杯誤事，稱前一晚在家中喝了不少的藥酒，第二天早上酒意未消便騎車上路，一時心存僥倖，才會闖紅燈；警方表示，酒測值大於1就會失去平衡、反應呆滯，到了1.5就會開始昏睡，如此泥醉還能夠騎車，令在場員警相當驚訝。

警方表示，不識字的朱男，平時在工地擔任粗工，從未考取過汽、機車駕照的他，不但無照還多次酒駕在路上趴趴走，簡直是「醉」無可赦，全案警方除了將男子依公共危險移送法辦外，同時也將告發闖紅燈及無照駕駛等違規行為。

(中國時報)