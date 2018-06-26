香港小學遊學團 旗山採果樂

香港一所國小遊學團25日來到高雄旗山，師生體驗採火龍果、芭樂，直呼新奇。（高市農業局提供）

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中國時報
／高雄報導

高市農業局上周赴香港旅展推廣「一日農夫」農村遊，吸引當地學校注意，一團香港國小遊學團25日由副校長帶隊來到高雄旗山，親師生共90人體驗採火龍果、芭樂，直呼新奇；校方對遊程安排很滿意，當場與社區洽談進一步長年合作。

今年香港旅展後的第一團港客來台，高市農業局、高雄市觀光協會、港台旅行社同業商會合作，25日帶領學童到旗山果園體驗一日農夫，不僅親手採摘火龍果、芭樂，農民也當場傳授「鳳梨為何戴帽子」、「荔枝為什麼要疏花」等農業知識。

率隊來台的胡素貞博士紀念學校副校長陳鴻發表示，香港學生平時接觸到農田的機會不多，大家都很期待這場農村行，對學生是寓教於樂的絕佳經驗。

採果過程笑料百出，許多同學生平首次「下田」，起初有些彆扭，有些人不知道火龍果長在仙人掌上，被刺得唉唉叫，有些學生從沒有看過紅心芭樂，還誤以為是西瓜，經過果園主人「阿嘉」賣力解說，大家才進入狀況，學到課本上沒有的農業知識。

高市農業局長鄭清福說，這幾年農業局持續參與香港、新加坡、日本等地國際旅展，向海外拓展農村旅遊經驗。高市觀光協會劉坤福理事長則指出，未來港台農村旅遊交流可望常態化，由農業局引介更多在地果園給香港旅遊業者，預估港客數能再提升。

(中國時報)

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