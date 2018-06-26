《只有大海知道》 反映文化衝擊

2018年06月26日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

電影《只有大海知道》25日舉行特映會，故事以達悟族世代文化為主軸，呈現蘭嶼世外桃源風光，也反映當今偏鄉教育與隔代教養問題，新北市府25日邀請同樣來自偏鄉的貢寮福連國小同學一同觀影，希望這部影片讓大家更愛大海、更愛東北岸，也更愛地球。

《只有大海知道》以一個思念父親的男孩的故事展開，帶出達悟族文化與現今的融合及衝擊，也側寫日趨嚴重的隔代教養問題，細膩描繪一段感人相依的祖孫親情。

電影25日在樹林秀泰影城舉行電影特映會，邀請來自大海故鄉的貢寮福連國小同學一起觀影，市長朱立倫說，這部電影劇情非常精彩，看完後會更加了解大海，更愛大海、更愛蘭嶼，也更愛我們的地球。

導演崔永徽表示，透過片中原住民小朋友的心情故事，讓所有觀眾及小朋友能更了解蘭嶼文化與達悟族文化，這場電影特映會，對他們是一個很大的鼓勵。

朱立倫也說，新北市長期推動「新北之星特色學校方案」，對貢寮區臨海的學校來說，海洋就是這裡孩子的自然、藝術與人文教材，臨海學校每年的畢業生，都要以浮潛方式潛入海裡，從校長手中領取畢業證書才能畢業，還有機會採石花菜、划獨木舟，將上一代的生活經驗融入課堂，達到文化傳承的目的。

新聞局長張其強表示，市府對於影視產業的支持不遺餘力，其中「新北市紀錄片獎」在紀錄片圈已成為知名品牌，他們樂以實際行動支持優質國片，提供影視發展友善環境。

(中國時報)