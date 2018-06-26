《只有大海知道》 反映文化衝擊

友善列印
中國時報
／新北報導

電影《只有大海知道》25日舉行特映會，故事以達悟族世代文化為主軸，呈現蘭嶼世外桃源風光，也反映當今偏鄉教育與隔代教養問題，新北市府25日邀請同樣來自偏鄉的貢寮福連國小同學一同觀影，希望這部影片讓大家更愛大海、更愛東北岸，也更愛地球。

《只有大海知道》以一個思念父親的男孩的故事展開，帶出達悟族文化與現今的融合及衝擊，也側寫日趨嚴重的隔代教養問題，細膩描繪一段感人相依的祖孫親情。

電影25日在樹林秀泰影城舉行電影特映會，邀請來自大海故鄉的貢寮福連國小同學一起觀影，市長朱立倫說，這部電影劇情非常精彩，看完後會更加了解大海，更愛大海、更愛蘭嶼，也更愛我們的地球。

導演崔永徽表示，透過片中原住民小朋友的心情故事，讓所有觀眾及小朋友能更了解蘭嶼文化與達悟族文化，這場電影特映會，對他們是一個很大的鼓勵。

朱立倫也說，新北市長期推動「新北之星特色學校方案」，對貢寮區臨海的學校來說，海洋就是這裡孩子的自然、藝術與人文教材，臨海學校每年的畢業生，都要以浮潛方式潛入海裡，從校長手中領取畢業證書才能畢業，還有機會採石花菜、划獨木舟，將上一代的生活經驗融入課堂，達到文化傳承的目的。

新聞局長張其強表示，市府對於影視產業的支持不遺餘力，其中「新北市紀錄片獎」在紀錄片圈已成為知名品牌，他們樂以實際行動支持優質國片，提供影視發展友善環境。

(中國時報)

職探夢工廠 讓學生玩出興趣 民進黨楊梅上演接班人大戰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。