失蹤33年宣告死亡 警循線讓母女重逢

2018年06月26日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

69歲吳姓婦人33年前離家後音訊全無，早就被法院宣告死亡，然而，吳婦其實尚在人間，因查無身分加上輕微失智，被安置在台東一處安養機構，台南市麻豆警分局派出所員警吳孟宇從11年前一筆通報資料抽絲剝繭，半年間比對上百筆資料，循線找到吳婦住在新竹的女兒，2人久別重逢，一眼認出彼此，終於團圓。

吳孟宇是南市警界有名的「尋人高手」，利用公務之餘查案，多年來已經幫400多位身分不明者找到回家的路，這次，他在警政知識網身分不明系統查到一筆2007年通報資料，一位計程車司機在台東火車站載客，該名婦人疑似有失智傾向，說不清要往何處，於是到派出所報案。

由於該名婦人身上並無證件，也說不清自己從何而來，警方通報台東縣社會局協助安置，等待家屬上門指認，沒想到吳姓婦人這一待就是11年。

吳孟宇比對數年來失蹤人口報案資料並無所獲，轉念往已除戶人口查詢，查到疑似吳婦資料，發現吳婦還有一名女兒住在新竹，他拿照片前往讓她指認，女兒一看當場愣住，沒想到母親竟然還在人世，後來安排2人見面，母女雖然分開33年，卻仍能一眼就認出彼此，恍如隔世，2人相擁淚流滿面。

吳婦女兒說，母親因不堪長期被父親家暴離家出走，當時她才念國中，7年後依法宣告死亡，她跟弟弟長大後幫母親在靈骨塔設置塔位，年年返鄉祭拜，沒想到她竟然還健在，也很感謝員警幫忙，未來希望能接母親就近安養，彌補親情缺憾。

(中國時報)