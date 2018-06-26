失蹤33年宣告死亡 警循線讓母女重逢

麻豆派出所員警吳孟宇幫助69歲的吳姓婦人（右）母女團圓。（麻豆警分局提供）

友善列印
中國時報
╱台南報導

69歲吳姓婦人33年前離家後音訊全無，早就被法院宣告死亡，然而，吳婦其實尚在人間，因查無身分加上輕微失智，被安置在台東一處安養機構，台南市麻豆警分局派出所員警吳孟宇從11年前一筆通報資料抽絲剝繭，半年間比對上百筆資料，循線找到吳婦住在新竹的女兒，2人久別重逢，一眼認出彼此，終於團圓。

吳孟宇是南市警界有名的「尋人高手」，利用公務之餘查案，多年來已經幫400多位身分不明者找到回家的路，這次，他在警政知識網身分不明系統查到一筆2007年通報資料，一位計程車司機在台東火車站載客，該名婦人疑似有失智傾向，說不清要往何處，於是到派出所報案。

由於該名婦人身上並無證件，也說不清自己從何而來，警方通報台東縣社會局協助安置，等待家屬上門指認，沒想到吳姓婦人這一待就是11年。

吳孟宇比對數年來失蹤人口報案資料並無所獲，轉念往已除戶人口查詢，查到疑似吳婦資料，發現吳婦還有一名女兒住在新竹，他拿照片前往讓她指認，女兒一看當場愣住，沒想到母親竟然還在人世，後來安排2人見面，母女雖然分開33年，卻仍能一眼就認出彼此，恍如隔世，2人相擁淚流滿面。

吳婦女兒說，母親因不堪長期被父親家暴離家出走，當時她才念國中，7年後依法宣告死亡，她跟弟弟長大後幫母親在靈骨塔設置塔位，年年返鄉祭拜，沒想到她竟然還健在，也很感謝員警幫忙，未來希望能接母親就近安養，彌補親情缺憾。

(中國時報)

大有來頭 陳家儒 涂力旋拚里長 許立明赴日 行銷亞洲新灣區

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。