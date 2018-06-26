這才是真正的國際參與

2018年06月26日 04:11 中國時報 嚴震生

台灣與澳洲政府於去年9月祕密簽署備忘錄，允許澳洲把安置在諾魯有緊急醫療需求的難民送來台灣接受治療，已先後有十多名難民來台治療。台澳祕密協議的背後以及對我實質外交有何意義？是許多國人關切的話題。

澳洲長期以來就是一個移民國家，最早的來自英國，但排除有色人種。到了1970年代中，澳洲已成為一個類似美國及加拿大的多元移民社會，不僅有大批過去是大英國協成員國家的東南亞、南亞移民進入，也有歐洲及中東人在這南半球的國家展開了新的生涯。然而，澳洲也和大部分的國際社會一樣，並不歡迎難民的湧入，這或許說明為何她將許多難民安置在鄰近的諾魯。

諾魯畢竟是一個落後的島國，因此一旦這些難民需要醫療照顧，就只能到醫療設備及水準比較高的澳洲就醫。然而，這些難民一旦進入澳洲，很有可能就會透過當地的律師及人權團體，以各種理由不願再出境，成為當地社會的負擔，這也是為何該國政府將腦筋動到台灣的頭上，希望台灣能承擔這方面的醫療照顧。

由於諾魯是中華民國18個邦交國之一，因此將這些有醫療需要的難民轉送台灣，至少在後勤聯絡工作上比較沒有障礙。此外，當台灣在參與國際組織如世界衛生大會受到對岸的阻撓之際，除了友邦的提案及友我國家的發言支持外，我們更需要具體的例證，說明台灣有能力對國際公共衛生及醫療服務的做出實質貢獻。台灣的醫療水準早已舉世聞名，而讓這些難民能夠獲得應有的人道救援，應該是最佳的宣傳。

原先我們一直認為南太的邦交算是比較穩固，然而在不到1年內連續在中美洲、加勒比海及非洲地區各丟掉一個友邦後，實在不能對任何一個邦交國的維護掉以輕心。由於澳洲近年來對中國大陸在南太平洋的軟實力外交懷有戒心，因而特別強化與這個地區的合作關係，間接也能防止北京在這個地區挖我外交牆腳。

舉例來說，坎培拉在兩星期前才攔下原先索羅門群島預備讓大陸的華為替其鋪設海底電纜，改由澳洲接手。眾所皆知，索羅門群島之前才向我要求提供9億元，協助該國舉辦太平洋運動會，隨後在1周前又傳出索國官員及國會議員到北京訪問，讓我國擔心這個友邦是否遊走兩岸，趁機敲詐。然而，在她最重要的政治及經濟支撐力量的澳洲願意強烈介入索羅門群島與中國大陸強化關係時，我們當然應該對此做出善意的回應。

雖然協助難民來台就醫有上述的兩項正面效應，但為何這是一個祕密協議？從澳洲的角度來看，她的這項舉動有逃避難民申請庇護的嫌疑，多少會受到國際社會的非議，這或許能解釋為何此協議延遲曝光的原因。台北方面，由於國內並沒有個接納難民的氛圍，一般民眾很難看到高尚的人道精神及對我國正面形象的加分，也難怪政府會選擇低調的原因。

最後，儘管有了這些接納難民就醫的協議，但並不表示我國在外交方面有實質的突破。因為它不可能改變澳洲的「一個中國」政策，也不會讓我們因此能夠在明年就加入世界衛生大會。甚至這項具有人道精神的外交作為，還不會獲得大多數台灣人的認同。不過，這才是台灣的真正國際參與。

（作者為政治大學國際關係研究中心研究員）

(中國時報)