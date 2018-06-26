世足賽彰顯的服務業經濟力

2018年06月26日 04:11 中國時報 林建甫

4年1度的世界盃足球賽開踢了，也創造很大的經濟商機。現今的台灣社會在資通訊（ICT）高科技產業發達之後，正汲汲營營地尋找下一波發達經濟的支柱產業。目前經濟成長率雖有2.5%，還是低於世界的平均水準。在社會面臨低薪，薪資長期凍漲的情況下，如何突破經濟發展的瓶頸？世足賽的服務型經濟，值得台灣社會關注。我們除了要有製造業經濟，更要發展服務業，幫助台灣的經濟轉型升級。

這次的世足賽主辦國，俄羅斯政府支出就花了132億美元，堪稱史上最貴世足賽，但估計可以帶來310億美元的經濟效益、100萬名觀光客。全球有將近30億人要觀看球賽，因此轉播權利金也一定不得了。俄羅斯副總理德佛柯維奇（Arkady Dvorkovich）更指出世足賽帶來22萬個就業機會，有助於改善就業市場。

雖然有專家指出，這個巨大的經濟效益都將會隨著世界盃的結束，立刻消退，但也有報告指出世足賽的熱潮將帶來俄國5年觀光業的持續增長，整修的10大球場，後續會有更多的體育活動，發達經濟。

運動產業是服務業的一部分。多年來台灣的服務業已經占到國內生產毛額（GDP）的7成，但就業只有6成，背後代表的就是服務業創造的附加價值太低，沒有跟國際接軌。台灣目前的經濟發展需要更多有趣的服務業來激起消費的火花，如果年輕人只是開早餐店、賣雞排，中年婦女重返職場就是開咖啡廳，這些千篇一律的經濟活動並沒有太多創新，可能只是原來地區早餐店、咖啡店市場的重新洗牌，對整體經濟活動沒有太大的幫助。

任何國際精彩的運動項目都可以吸引大量的國內外觀眾，創造產業價值。首先，舉辦賽事活動需要投入大量的人力物力，從活動準備、設計規畫、場地布置、相關交通運輸、餐飲服務、後勤支援等各項執行及管理，都可以提供大量的就業機會。賽事前報導、賽事後分析，電台、電視的實況轉播的合約、權利金，廣告的收入、授權的商品，都可以創造大量的經濟利益。如果有當地的球隊，長期培養可創造球隊、球員、啦啦隊伍的商業價值，伴隨而來的紀念品、文創產品的商業利益也很可觀。而球隊、球員本身的經紀人、律師醫療團隊、靠球隊維生的工作者都可因此雨露均霑。後續不斷的賽事紀錄的比較分析、運動保健醫療研究、運動技巧的研析，也都可再創造很大的產業價值。

其實不只是運動產業，廣泛的休閒娛樂產業也都有這樣的功能，台灣目前缺少的就是這些。我們並不期望台灣的足球能在國際賽有多好的佳績，但在國際足球協會（FIFA）的排名，我們已經從2016年的最低排名191名，上升至今年的121名。看到只有33萬人的冰島，都可踢平阿根廷，也實在讓人也燃起一線希望。

不過對台灣而言，我們比較有基礎的應該還是棒球。目前棒球還是台灣唯一可在世界體壇嶄露頭角的團隊體育大項，在亞洲、大洋洲名列前茅殆無可議。

過去有一度台灣的職業棒球也發展得不錯。回想台灣職棒開打後，從職棒元年到8年的鼎盛期間，創造運動熱潮，不但球員待遇提高，老舊球場整修，新球場增建。社會增加了重要討論議題，很多人的生活都有寄託。每有賽事，創造的消費及經濟活動力不在話下。而後經歷球員簽賭、放水打假球事件，導致職棒陷入嚴重低潮，球迷對球賽的不信任，也造成球迷急遽下滑，目前好不容易維持4隊的慘澹經營。

要讓台灣的棒球更好看，我們要擴大思維。如果台灣現在的中華職棒大聯盟能跟日本的職棒結合，甚至再邀請南韓的職棒、大陸的職棒共同組成亞洲職棒大聯盟，則球隊多，競爭激烈，不但球賽好看，轉播及周邊利益對各國的經濟發展都有幫助。日本現在執政的自民黨也看到體育運動的重要性，之前希望增加4支職業棒球球隊，達到16隊。南韓目前有10隊，台灣4隊，加起來30隊，就剛好跟美國職棒大聯盟30支球隊相當，如果夢想成真，精彩可期。

運動賽事振興經濟，還可培養體育風氣、強健體魄、運動家精神，一舉數得。

（作者為台灣經濟研究院院長、國立台灣大學經濟系教授）

(中國時報)