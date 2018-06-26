九合一選戰的民進黨罩門

2018年06月26日 04:11 中國時報 陳建仲

此次九合一選舉雖屬地方自治事務規格，但卻是對蔡政府執政的「期中考」，也是明年總統與立委選舉的前哨戰。儘管喜樂島聯盟等獨派團體有意炒熱「正名公投」議題，然而，兩岸議題在九合一選舉中無法激出統獨對立激情，而是轉化為對台灣整體發展的總體檢，這也造成蔡政府和民進黨面對執政兩年多來積蓄的民怨難以轉移壓力，致使選舉吃緊。

從2010年五都、2014年六都到2016年的立委與總統選舉，國民黨都呈現基層派系式微、票源流失的長期趨勢。隨著農漁水利會改組、特種黨部解散、眷村改建、校園民主與因都市升格而減少的鄉鎮市長與民代系統，過去國民黨自傲的組織動員力早已大半瓦解，即使馬英九執政8年，更是進一步弱化。此次九合一選舉，國民黨黨產被凍結，沒有資源能挹注黨提名候選人，黨主席吳敦義也沒有籌碼疏通提名爭議，相對握有行政資源以及自2016年來地方快速成長的大綠加小綠組織，國民黨選情本不樂觀。

然而，大氣候卻對國民黨十分有利。不論是因陸客不來而叫苦連天的餐旅觀光和夜市百貨業者；因能源政策飽受空汙和跳電所苦的企業和民眾；因年金改革而群情激憤的軍公教族群；因不滿低薪化與高房價而背棄綠營的上班族。積蓄的民怨已經抵消了民進黨的執政優勢，再加上其他反同婚的家長與宗教團體、反《勞基法》修改的勞團組織、反「拔管」的教育界、前進中國大陸就學、就業的青年族群，國民黨反而被看好九合一開票日可能出現意外的驚喜。

以往，泛綠營經常炒作中共威脅、反併吞等訴諸統獨對立的議題，號召綠營支持者回歸，然而，民進黨重返執政兩年多來，不但台灣接連丟失邦交國，台海也因對岸逐日增強的軍威嚇行動，早已失去馬政府時期的維持現狀的穩定格局。

而多次的民調也顯示，半數民眾認為民進黨的兩岸政策失當，蔡英文政府雖然將友邦斷交歸責於北京，呼籲在野黨與民眾應同仇敵愾，反擊對岸野蠻，但是顯然不被接受，網路鄉民更是一片訕笑。

最立即效應是原本對國民黨頗有微詞的軍公教，原本疏離的大陸台商、台生，都可能因反獨而增大投票率。

其次，如果深綠團體掀起「獨派綠」的絕對主義路線，柯P、蘇貞昌將遭受波及；一旦雙北市國民黨情勢上升，中彰投、高高屏，甚至基宜地區，都難倖免。

九合一是國民黨頭一次沒有黨產奧援的重要選舉，也是民進黨重返執政後的第一場考驗。然而，台灣當前重大困境卻幾乎無一不和兩岸相關連，九合一選舉朝野若能跳開統獨對抗，對台灣未來理性論爭，才是全民所期待的大轉型。（作者為資深媒體人）

(中國時報)