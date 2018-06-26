2018年06月26日 04:11 中國時報 羅晴

上個周末許多人在討論周五深夜瑞士對塞爾維亞的足球賽，瑞士隊科索沃裔球員沙奇里在進球後驕傲地比出代表阿爾巴尼亞人的雙頭鷹手勢，球鞋更大剌剌地展示左腳為瑞士國旗，右腳為科索沃國旗，不禁讓人困惑，你到底是哪國人？又為誰而戰？

同樣身為一個住在瑞士的外國人，筆者對於這樣身分認同的問題有很深的感慨。畢竟，台灣人對於身分認同有太多的堅持和執著。

上個月，一位台灣好友來訪，我帶她坐火車去參觀瑞士著名的起司城堡─格呂耶，沒想到在城堡入口處看到一棟掛滿藏文彩色旗幟的小木屋，好奇之下進去一窺究竟，發現這竟然是一間西藏博物館，裡面展示從6世紀到18世紀的藏傳佛教文物。

這阿爾卑斯山腰上的中古城堡，跟藏文怎麼會扯上關係呢？經過館員的說明，才知道原來在1950至1970年代西藏大量流亡時，瑞士政府接納了許多藏人，給予這些政治難民庇護。而瑞士也成為除西藏外擁有最大藏人聚落的地區。

這些喜馬拉雅山系的僧侶在阿爾卑斯山上找到了精神與身體的落腳之處。這個西藏博物館建立在基督教堂內，彩繪玻璃的耶穌神像下，一尊佛陀靜靜安坐，這衝突卻顯得格外寧靜的一幕，讓筆者有種時空錯亂的強烈感受。這不就是沙奇里的左腳右腳嗎？

由於瑞士是相對富裕的國家，生育率向來不高，為持續創造人口紅利，一直以來就有系統的接納外國移民，其中也包括科索沃等東歐國家的移民；目前瑞士國土內有20%沒有瑞士籍的外國人，10%取得瑞士籍的外國人，剩下的70%也多為混血，純種的瑞士人不多啦！

移民就業情形分部廣泛，有像愛因斯坦這樣受迫害的猶太裔德國科學家，帶來頂尖的科學知識，有很多葡萄牙裔的造橋工人與清潔婦，有許多在餐飲業服務和在體育界大放異彩的科索沃人，也有越來越多在精品業發展的華人，更有不計其數在國際組織工作的外國人。

在這裡，國際化不是標語，而是日常生活的一部分。感謝這些不同語言文化的移民們貢獻了他們的腦力、體力和各種專長，讓瑞士這個國家更為精采、持續繁榮。

像沙奇里這樣的東歐移民第二代，他同時是瑞士人，也是科索沃人，如同一個人同時代表著他的母親與父親。

你說在瑞士有沒有種族歧視？當你走在路上，路人自己也是移民或是移民之後，1節火車車廂說著10國語言，誰又能歧視誰呢？這種多元族群共處的景象，台灣其實也並不陌生，然而，台灣人是否準備好了要以平等甚至感謝的心，對待來自不同國家和文化的移居者了呢？沙奇里的左腳和右腳給了我們什麼啟示？（作者為作家）

(中國時報)