綠色肉桶政治的權貴體系

2018年06月26日 04:11 中國時報 主筆室

台灣要與大陸競爭的不是量體，而是制度。兩岸制度之別，主要在政治上的開放、多元與人身自由的保障，及經濟上的市場競爭是以民間或政府為主導。大陸已有自信要和台灣進行「制度競爭」，暫不論政治體制的高下，單就經濟體制而言，國內一直批評大陸實施「黨國體制」，指責大陸政治主導經濟比重過高。但捫心自問，台灣政府介入經濟的比重，是在升高或在降低中？民進黨執政後，公營體系「肉桶政治」用人政策，政治干擾企業與法人的問題是不是正在惡化？

台灣曾歷經公營事業主導的經濟威權制度，60年代開啟經濟自由化腳步，帶來40年快速的經濟成長。轉型過程中，曾引發公營事業與民營事業孰優孰劣的辯論，有人支持公營企業，認為公營企業不「唯利是圖」，能以社會與大眾利益為依歸，才是最佳的企業型態；支持民營企業者則認為，民營企業在自利的誘因下，才有提升效率、創新、增加附加價值等動力，生產力的提升最後會讓整體社會受益。

結果呢？實證是檢驗真理的最佳方式，80年代掀起民營化風潮，政府干預解除、政策鬆綁，公營企業以釋股方式推動公營事業民營化。不少家公營企業成功地完成釋股，轉型為民營企業，如中工、中石化、農林等，但更多的是釋股讓公股低於5成，成為法律定義下的民營企業，但實際上政府仍掌握3成左右股權，成為實質經營者。

這種民營化其實只走了一半，之後因社會氛圍改變，部分民營化公司被指責為賣給財團、圖利商人，民眾不再支持民營化。李登輝時代開始推動的民營化，在阿扁上台執政後，民進黨不再支持民營化，反而對能掌控龐大的公營事業體系頗為「自得」，台灣的民營化腳步就此中斷。

因此，即使台灣號稱是自由經濟體制，但歷史「殘留」下來的公營企業版圖比重仍過高，以金融業為例，公營行庫占有半壁江山，電信產業中華電信獨大，市場份額行動電話占4成、市話與寬頻占8成到9成，中鋼、中油市占率都超過5成，華航在航空市場有主導權，至於其他接近獨占的電、肥料、農產品等就不在話下了。

對這種公營事業占有主導權甚至半壁江山的情況，相較其他自由經濟體而言，是相當扭曲、反常，如果執政者能任命適當人選、尊重專業、減少政策干預，讓公營企業依市場規則運作也罷，但蔡政府上台後，從公營企業掌舵者的任用到各種不當政策的干預，卻是變本加厲，讓人不僅憂心這些企業的前景，更讓人擔心對台灣整體經濟的負面影響。

以用人而言，中油前董事長陳金德、現任董事長戴謙、台鹽董事長陳啟昱、華航何煖軒、台車蔡煌瑯等，或是純為政治酬庸，或是專業欠缺，至於如北農吳音寧或蔡政府一度有意要嘉義縣長張花冠接掌101等人事案，就更難謂適才適任了。

與此同時，外界也看到蔡政府以「打國家隊」、協助企業為名，對經濟的介入大幅增加，蔡政府既成立台灣農業開發公司，說要協助農產品拓展海外市場，又成立「國家級投資公司」台杉投資管理公司，說要成立3檔基金，以物聯網、生技、其他五加二產業為投資標的；更要拿政府手上的股票貸款千億成立產業創新轉型基金，要用來「支持中小型企業併購海外技術、通路、品牌，壯大企業規模及競爭力」。

再如政府資金投入45億元、讓三家太陽能公司合併為聯合再生能源公司，以及為了發展綠電，要公營行庫投入挺綠色金融等，都是政府介入經濟與產業更深的案例。

蔡政府介入、主導更多經濟領域與行為，負面影響短期內未必出現，長期而言卻必定出現更多壞帳、財務黑洞、扭曲產業競爭，最後不但要納稅人埋單，還要付出經濟競爭力下滑的代價。譬如，政府在全球太陽能大廠倒閉風時，投入45億資金推動太陽能企業合併，未來真能獲利嗎？還是拖過幾年後，難逃虧損成為倒貼？再如綠電的未來仍有許多風險，政府要公營行庫、保險資金投資與貸款上兆元，是否為未來埋下「綠色金融風暴」的引信？

更別提傳統上公營事業，總躲不過複雜又不當政商關係的糾葛，在政治與政策考量下做出錯誤的決策、難以避免的低效率等問題，由蔡政府上台後親貴用事、政治酬庸的人事任用，更難讓人樂觀了。拉開時間軸觀察，太多的政治肉桶讓勝選政黨操控，封閉的權貴壟斷體一旦形成，國家就會走向失敗。

(中國時報)