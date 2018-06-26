搞民粹的救人英雄

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中國時報
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澎湖一個消防小隊長未穿制服出勤救人，受到上級責難，卻挾著救人第一的民粹，挑動群眾情緒抗爭。消防局若不依規定處理，各縣市的消防員若群起仿效，消防救護人員出勤的秩序，將無從維持。

這名消防小隊長6月9日在隊上備勤，接到有一名男子溺水的報案，立即和隊員、替代役趕到現場施救，將溺水者送醫，救回一命。澎湖消防局準備敘功獎時，發現在場施救的警察、海巡、消防替代役都穿制服，只有消防小隊長和他的隊員沒依規定穿制服。

消防局長官查問時，小隊長就以「救人第一，來不及換制服」回應。值得爭議的是，這位小隊長在臉書群組上扮演救人英雄，訴諸民粹，為自己沒有穿制服辯解，臉友們紛紛指責消防局打擊救人英雄。

這件事的基本道理不容混淆，依據消防署訂定的《消防勤務實施要點》規定，消防員備勤就是：服勤人員在勤務執行單位內，整裝隨時保持機動待命，以備災害發生時之緊急出勤救災、救護及災害調查。

這名小隊長可能是在離島，天高皇帝遠，備勤時不依規定穿制服，卻在遇到緊急勤務時，拿「救人第一，來不及換制服」自辯。他有沒有想過，如果他備勤時不鬆散，能依規定著裝穿制服，根本就沒有來不及換制服的問題，救人也更順當。

而且，以台灣各地民間救護車充斥的情況，消防弟兄若可以不穿制服出勤，未來消防弟兄的救護英雄招牌可能不保。整裝雖然看似一件小事，實則以小見大，代表著消防精神不容偏廢。

(中國時報)

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