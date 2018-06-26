2018年06月26日 04:11 中國時報 潘罡

兩岸從馬英九時代恢復交流以來，不少台灣文化界人士，尤其綠營一直自詡文化創意勝過彼岸，但近期令人驚艷的大陸文化創作接連冒出頭，有趣的是，這種現象和台灣主張的某種創意理論有所牴觸，使人不得不開始正視並探究兩岸文創底氣的虛實。

以表演藝術為例，台灣最自豪的就是雲門舞集、無垢舞蹈劇場、朱宗慶打擊樂團等多年來享有國際盛名與極高評價，而這些藝術評價建立在西方注重的「創新與創意」。相較之下，大陸表演藝術很長一段時間墨守傳統，對西方來說泰半是「東方主義」式的娛樂、獵奇或懷舊。

但近年大陸新秀團隊在國際舞台表現越來越搶眼，比如「陶身體劇場」已在全球40多國登台，受邀到「美國舞蹈節」等百餘藝術節演出。北京當代芭蕾舞團《野草》、《金瓶梅》等創作也獲得國際矚目。和台灣青年團隊相比，他們的風頭之健有過之無不及，而且展現充沛創意，糅合東西美學並形成自己的語言，在在讓人聯想起1970年代的林懷民與草創之初的「雲門舞集」。

大陸藝術電影亦然，在沉寂數年後，今年大舉進軍坎城影展，包括賈樟柯《江湖兒女》入圍主競賽單元；畢贛《地球最後的夜晚》躋身一種關注；章明《冥王星時刻》入選導演雙周；《動物特工局》則在外圍的動畫影展亮相。尤其短片競賽單元和電影基石學生競賽單元，魏書鈞《延邊少年》、申迪《動物凶猛》不僅入圍還得獎，更讓大陸影界看到青年世代的接棒前景。

這些成果和台灣自詡的創意理論有怎樣的牴觸呢？某種台灣觀點認為，大陸文創比較容易追上「形式創新」，而「內容創新」則受限於意識形態箝制與文化審查。如今諸多案例卻顯示上述說法有待商榷，比如林懷民創作《薪傳》時，台灣仍有劇本審查的規定，備受國際推崇的《行草三部曲》則壓根與意識形態無涉。林懷民、朱宗慶等人的創意更多得利於他們是台灣早期「海歸派」，因此更早進行了東西美學的有機融合，而不是台灣當時創作環境有多麼自由開放。

如今大陸改革開放40年，台灣前輩走過的道路，大陸青年亦步亦趨，果然孕育出讓林懷民讚許的「陶身體劇場」。無可否認，文化內容審查確實會妨礙藝術表現的內涵、幅度與張力，但對創新與創意設下的門檻有多高？顯然難以輕率認定，而且很多文化領域與意識形態根本風馬牛不相及。

此外沉浸式劇場在歐美走紅後，大陸掀起仿效熱潮，包括評價甚高的實景劇《又見平遙》採用類似模式，孟京輝等戲劇工作者推出沉浸式戲劇，上海引入《Sleep No More》至今一票難求，大陸文化與旅遊部最新發布的《2018文化產業項目手冊》，洋洋灑灑羅列出多個沉浸式展演規畫案，這些都是台灣付之闕如的文創生態。

種種案例顯示，大陸改革開放後，既接軌西方當代美學，也重拾中華文化並活用傳統底蘊，政府刻意大力扶植，加上龐大市場支撐起文創的「野蠻生長」，將來會栽培出多少林懷民、朱宗慶？按照目前態勢指日可待。台灣文化界切莫再浮誇文創發展成果，對於自己的創意底氣，還是埋頭苦幹、謙虛為妙。（作者為北京大學藝術學院博士）

(中國時報)