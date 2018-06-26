2018年06月26日 04:11 中國時報 孫揚明

身為國家元首，卻對國家本身歷史表現錯誤的認同，是一件可怕的事。

日前李登輝赴琉球在「二戰時台灣人戰亡者慰靈碑」揭碑儀式，碑文上寫下了「為國作見證」5個字；更早先，蔡英文總統則在琉球同一地所立的「台灣之塔」上撰文稱「當年日台戰士皆為同胞，生死與共，榮辱同擔。無論時代如何變遷，族群國家如何分隔，凡犧牲一己性命守護他人的義舉，不應被後世遺忘。」這兩者無一不是扭曲歷史，以一己私見強加於死者之身，真是令亡者何堪？

李登輝在提「為國作見證」5個字時，令人不解而又諷刺的是，他所謂的「國」是指哪一國？會不會是琉球國？琉球最晚在12世紀就已經有信史存在，是有別於日本的獨立國家，而後是在1879年3月30日，日本將最後一位琉球國王尚泰和他的兒子尚典流放到東京，琉球王國才滅亡。日本是明明白白的侵略者。

或者是李登輝要為日本侵略者做見證？況且，嚴格而論，1972年美國是只把琉球的行政權交還給日本，日本對琉球並沒有主權。迄今，至少至2007年時，調查訪問超過1000名當地人，41.6%受訪者認為自己是沖繩（琉球）人，只有25.5%認為自己是日本人。

按中央社所說，李登輝並且在解釋為何寫這5個字時，同時講「身為台灣人的我，熱愛我的國家，將畢生所學貢獻在我所熱愛的台灣土地上。」這就更令人不解，台灣人愛台灣本屬當然，但怎麼會和琉球乃至日本的國家見證扯到一起的？

蔡英文的講法就更令人難解了。「當年日台戰士皆為同胞，生死與共，榮辱同擔。」當年「日台戰士」是同胞？殖民主子怎麼會和被殖民的奴隸是同胞？台灣人到二次大戰結束，都沒有一個是皇民（日本人），連當兵都不是叫日本兵，叫「台藉日本兵」，是日本兵使喚的下等兵，就是戰歿之後的待遇也都不同。日本兵戰死領的是撫卹金，台灣兵陣亡領的是慰問金，金額相去數十倍。因為日本法院認定，「台灣人並非日本國民」。

而蔡英文隨後的那一段話，就更讓人難以理解了。她說，「無論時代如何變遷，族群國家如何分隔，凡犧牲一己性命守護他人的義舉，不應被後世遺忘。」其實，日本在併吞琉球之後，在二次大戰末期的沖繩戰役後，整個琉球人口減少達1/4，原因居然是「日本逼迫琉球人集體跳崖自殺或引爆炸彈自殺，或乾脆被打死以減少山洞中缺少食物的壓力；一說琉球人因為說琉球語而被認為是間諜，慘遭殺害。」這又是誰犧牲誰的生命去守護誰？

面對歷史，我們可以選擇寬恕，但不可以遺忘，更不可以扭曲。（作者為資深媒體人）

(中國時報)