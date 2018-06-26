新空汙法不如乾淨空氣法

2018年06月26日 04:11 中國時報 謝英士、高思齊

25日立法院審查《空汙法》修正草案，這是《空汙法》從民國64年施行以來的第9次修正，細看修正條文內容，並沒有空汙管理思維上的重大突破，甚至有開倒車的嫌疑。《空汙法》的三項立法目標：防制空氣汙染、維護國民健康、提高生活品質，真的能在修法後達成嗎？答案恐怕是否定的。

首先，《空汙法》對於管制主要汙染源完全無能為力。根據環保署估計，火力電廠是國內36.4%硫氧化物、16.7%氮氧化物、4%PM2.5以及80%以上的汞汙染來源。不管基於減汙或減碳目的，淘汰火力電廠已成全球趨勢，然而政府卻在2016年提出大幅提高燃煤使用量的計畫，預計2年後全台燃煤使用將達到3300萬公噸，較2016年增加4成；修正後的《空汙法》不但無法抵擋髒電，反而保障火力電廠的生煤、石油焦許可證可以無限展延，甚至直接規定天然氣電廠不受《空汙法》處罰。另外在移動汙染源也是抓小放大，先拿PM2.5占2%的二行程機車開刀，對於排放占16.8%的柴油車卻只有補助汰換，預計耗費公帑137億。

其次在維護國民健康方面，這部法律並沒有提供人民機會來對抗空汙造成的肺癌、支氣管炎、皮膚癌、過敏、氣喘。《空汙法》欠國民一個足以維繫健康的「空氣品質標準」，101年環保署訂定的「空氣品質標準」只是用來判定是否劃設空品區，而且若對照美國標準，台灣的若干空汙項目是美國的3倍以上。在美國的空氣清淨法下設有一個獨立的科學審查委員會，由7名成員組成，每隔五年針對空氣品質狀況、健康、經濟、福利、社會、能源發展狀況，提出修正空氣品質標準的建議，有了這樣的機制，當政府訂出80%化石燃料的荒謬能源政策時，才有一點機會獲得逆耳忠言。

對生活品質的提升來看，《空汙法》並沒有保障住在汙染源周邊的居民「知道」煙囪究竟排放什麼的權利，也就是所謂「社區知情權」，工廠排放的空氣汙染物除了硫氧化物、氮氧化物外，還有甲苯、氯乙烯、戴奧辛、石綿、鎘、汞、鉻、鉛等重金屬，美國將187種有害空氣汙染物列管，台灣現在只有20幾種，人民若「無知」，當然就無法監督政府，保護自己，遑論生活品質的提升。

整個修法思維仍停留在管線末端的「防堵」，對於如何實現「我們要的空氣品質」，甚至什麼是「維繫人民尊嚴的空氣品質」一無所知，這樣的修法實在無法讓人對未來的天空抱持任何期待。或許我們應翻轉思維，朝著「乾淨空氣法」的方向前進才對。（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、高思齊為研究員）

(中國時報)