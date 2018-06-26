不想當韭菜就做功課

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中國時報

台中破獲15億比特幣基金吸金一案，號稱1年即可讓投資人取得355%的本利與暴利，加上先前「區塊先生」在虛擬貨幣投資社群中鬧出的嚴重投資糾紛，顯見虛擬貨幣已經成為民間投資中的「新主流」。值得注意的是，不論是台中的虛擬貨幣直銷體系或區塊先生，都是打著「代為購買」的旗號，為一般投資人代操，民眾放心地把大筆款項匯入別人的戶頭，之後就坐等漁翁之利，在投資路徑上也值得檢討。

畢竟，不論是台灣本土加上各國，已經有數百家虛擬貨幣交易所，標榜幾分鐘就可以在網路上開戶完成，綁定銀行帳戶後，投資人即以新台幣等法幣方便購買虛擬貨幣。

雖然，投資人面對容易暴漲暴跌的比特幣，以及不甚了解的新興虛擬貨幣市場，還有交易所的口碑與信任度，都在啟蒙階段，但是「老師在說，有沒有在聽」，就算是再厲害的投資大神，肯定也不可能保證355%的利潤率。不論是投資台股或虛擬貨幣，散戶仍然需要自己做好功課，多方比較投資建議；交由別人代操，肯定是下下策。

至於在交易所的開戶選擇上，像是大陸的火幣交易所，強勢來台落地，最近在台灣也引起不少爭議；台灣本土的cobinhood則是以全球首家免手續費交易所為號召，花樣百百種。投資人面對網路上諸多交易所，如雨後春筍般出頭，肯定要貨比三家。

包括交易所自辦活動在內，現階段已經有很多峰會與座談活動，特地到台灣舉辦，不僅是台灣成為「區塊鏈之島」的象徵，也真正帶來許多國際間的第一手發展動態，讓台灣真的有機會贏在起跑點。

例如即將在7月2日舉辦的亞洲區塊鏈峰會（Asia Blockchain Summit），已經號召全球許多鏈圈與幣圈領袖來台分享；8月28日即將舉辦的第3屆「WHATs NEXT！移動到未來」數位行動產業高峰會，也將聚焦討論區塊鏈技術與ICO產業發展，像是區塊鏈在政府效能與人民身分驗證上，全球已有相當多的成功範例，成功結合智慧型手機軟硬體後，這些新趨勢相信將為台灣整體經濟發展創造更多新價值。

產業發展的早期，確實容易出現亂象。有心人也容易「蹭熱點」，利用民眾的好奇心理來「割韭菜」！

話說回來，多數虛擬貨幣與交易所業者，都希望能夠合法與合規，當其他國家對於虛擬貨幣採取負面態度時，立法院如果能更有效率的推出專法，央行與金管會夠採取開放態度，以及科技部與經濟部能夠站在促進發展的立場來推動全球區塊鏈與虛擬貨幣業者來台深耕的話，台灣喊了許久的「新興產業」口號才能夠成真。（作者為KNOWING新聞創辦人暨總編輯）

(中國時報)

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