歡場覓真愛 綠光唱北投老風情

2018年06月26日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

日治時期的台北地區北投，曾有過全東亞最大的公共澡堂，而特殊的溫泉地景，連帶發展周邊休閒娛樂文化，如：那卡西走唱、溫泉旅館、酒家菜等。然而，隨著時代變遷，北投逐漸都市化，徒留人情故事。今年音樂人陳明章和編劇吳念真攜手，一人寫歌、一人編劇，推出音樂劇《再會吧北投》，描繪北投的鄉土人情，以及歡場裡的真愛和辛酸。

北投盛產音樂人 全寫入劇情

吳念真表示，這次創作方式是先有歌曲，再創作劇情，「陳明章是北投人，他的歌曲寫了許多北投故事，帶給我很多靈感。此外，李宗盛也是北投人，北投出了這麼多音樂人的現象，也被我安排在劇情裡。」

吳念真表示，劇名的字句經過斟酌和推敲，「我特別喜歡『再會吧北投』的『吧』字，帶有留戀、再別，而不是『再會啦北投』，那個『啦』字，就顯得有一種永別、不再戀棧的感覺。」

《再會吧北投》故事描述一名被賣到酒家工作的女孩，長大後遇上恩人贖身，恩人幫她開一間酒家，兩人各自領養一名小女孩，兩個女孩有各自的遭遇，一個是8、9歲就開始在酒家工作，另一位則是好不容易讀完高商夜間部，並遇到愛人，故事圍繞在歡場裡的人情狀態，並從中勾勒時代變化，如何牽動北投的樣貌。

面對時代的變遷 心態很重要

吳念真表示，這齣戲要談的是時代變遷，人們在抵擋不了時代變化時，總會做出某些改變，「我小時候在九份成長，對一個地方的時代變化感，感觸很深，這齣戲不只是講北投，台灣任何一個鄉鎮，都會面對時代的轉捩點，繁華與蕭條，起起落落，端看人們用什麼心態面對，這些都是人們的抉擇。」

吳念真的劇本，一向在對白下許多功夫，這回也不例外，他表示：「對白是一齣戲的厚度和力道所在，這次有句對白是這麼說的：『假如為了生意的利益，出賣一個人的尊嚴，這樣即使這人失敗了，我不會同情，成功了，我也不會尊敬。』我感覺這句話，也像是在反映台灣的現況。」

綠光劇團《再會吧北投》7月起全台巡演，劇中演唱歌曲包括陳明章作品〈再會吧！北投〉、〈溫泉鄉的交杯酒〉、〈伊是咱的寶貝〉等，演員則有王彩樺、柯一正、陳竹昇、于子育等人。

(中國時報)