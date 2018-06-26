南山廣場星畫展 身心障畫真善美

學童柯承昕的《夢想花園》，與姊姊在祕密基地避暑、玩水，呈現對姐姐的想念，勇奪今年育成基金會兒童組比賽的第1名。（南山人壽提供）

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中國時報
／台北報導

台北市第2高樓台北南山廣場6月中旬正式啟用3樓藝文中心，為商業色彩濃厚的信義區注入人文氣息。南山人壽表示，落成後首度對外公開的活動「星藝術家の星畫展」，展出100幅台灣、日本身心障礙畫家的畫作，每幅都傳達真摯情感，展現了星藝術家們充滿真善美的內心世界，至今已經吸引近500位觀賞者留言鼓勵，甚至有多位台灣民眾表達希望收藏的意願。

「星藝術家の星畫展」由日本三菱地所、台灣育成基金會主辦，星藝術家是身心障礙者繪畫比賽的優勝者，他們有些是自閉症、唐氏症或腦性麻痺，有些是智能障礙，雖然表達能力通常有限，但藝術才華、創意卻不受限制，外界透過他們精彩的繪畫作品，一窺他們無限的想像力以及純真的喜怒哀樂。

例如日本星藝術家能塚美音的創作《誘惑》，呈現即將滿18歲出社會工作對於未來的焦慮。《誘惑》流露周圍打量評分的眼光，以食人花內誘人的糖果與飲料，代表社會上包裹著糖衣的各式誘惑，能塚美音表示，期許自己出社會後不會受到他人影響，走向屬於自己未來的路。透過這幅畫作，外界也能窺見身心障礙者面對融入社會、適應社會的緊張心情。

台灣星藝術家柯承昕目前還是小學生，有輕微自閉症的他，透過作品《夢想花園》呈現自己對許久不見姐姐的想念，畫作中炎炎夏日，柯承昕和姊姊去玩水，在繁花開放、綠意昂然的祕密基地避暑，就是他的夢想花園。

柯承昕勇奪今年育成基金會兒童組比賽的第1名，他表示；「很開心藉著繪畫才華，爭取到坐高鐵上來台北玩的機會，我更喜歡畫畫了」。

「星藝術家の星畫展」即日起在台北南山廣場藝文中心展覽至7月10日，希望社會大眾攜手關懷弱勢，也為親子家庭及藝文愛好者打造有趣的藝術體驗。

(中國時報)

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