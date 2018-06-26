7月21日起 北美館階段性開館

北美館經9個月修繕工程，將重新對外開放。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導

台北市立美術館去年10月休館，展開多項修繕工程，不過9個月來「修而不休」，持續在館外空間規畫一系列活動。如今修繕告一段落，北美館7月21日起將分階段開館，館方規畫4大展出計畫，將分樓層推出不同展覽，期間全面免門票，邀請民眾重返美術館，感受升級的藝術能量。

北美館硬體設備老舊，去年大規模翻修，不僅更換34年的空調系統，也汰換展場牆面和地板，重整指標系統。修繕期間，館方透過戶外廣場的開放性，推出一系列藝術計畫，包括王文志《庇護所》竹編裝置、互動裝置「時光膠囊」小攤車，以及貨櫃中的VR作品《沙中的房間》等，藝術活力不間斷。

暌違9個月，北美館將採取分樓層階段性開館，7月21日首波行動推出4大展出計畫，包含大廳跨領域互動展覽，地下樓層大型動力機械裝置展、策展提案展及兒童藝術教育中心第6號計畫，期間免門票，邀請全民看展。

緊接著，8月25日將在2樓舉辦台灣重要當代藝術家回顧展；9月29日啟動3樓國際影像實驗展，恢復售票；11月17日則推出《2018台北雙年展》，將以全方位的展演和活動功能開展。

北美館新館舍重新啟動，不僅硬體升級，專業服務功能也全面提升，館方推出3大空間方案，將台灣建築大師王大閎在南側公園摹擬重建自宅，轉化為跨域展演實驗平台「王大閎建築劇場」，並將「台灣精品館」重新塑造，增強園區服務。

(中國時報)

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