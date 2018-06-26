足球皇帝宋太祖 古畫一展英姿

2018年06月26日 04:11 中國時報 李怡芸 ／綜合報導 ／綜合報導

正激烈進行的世界盃足球賽雖未有兩岸球隊參賽，但仍吸引不少兩岸觀眾徹夜觀戰，其實中國很早就發明足上球類運動「蹴鞠」，古畫裡的「世界盃」亦頗可觀。

蹴鞠在中國最早見於《史記‧蘇秦列傳》，在當時的齊國都城臨淄，蹴鞠已在民間廣為盛行，在漢代，人們把蹴鞠視為治國習武之道，玩法於是更偏向對抗，認為能使戰士保持良好的體力和情緒，逐漸發展成專業化的運動，並出現世界上第一部體育專著《蹴鞠25篇》。

據史料記載，趙匡胤可說是歷史上有名的足球皇帝，尤其擅長「白打」即現在所說的「花式足球」，他的球技在當時赫赫有名，可做到「球終日不墜」，北宋畫家蘇漢臣所繪《宋太祖蹴鞠圖》便描繪出趙匡胤和弟弟宋太宗趙匡義與大臣們玩球的場景。明人唐文鳳就在〈題蹴鞠圖〉詩中指出，畫中除了宋太祖與宋太宗，觀看的大臣分別是趙普、楚昭輔、黨進和石守信，均是宋朝的開國功勛。

唐代因太宗、玄宗都愛看蹴鞠，鞠也變成更圓、更輕的皮球，於是唐代便已出現了女子足球，明代杜堇的《仕女蹴鞠圖》便描繪了仕女們在花園中玩蹴鞠的情景。商喜的名作《明宣宗行樂圖》全卷分六段，以寫實的院體工筆繪畫，分別表現了射箭、蹴鞠、打馬球、捶丸、投壼及皇帝起駕回宮的場景，其中蹴鞠的場面非常生動，皇帝雖沒有上場，但在一旁觀看，而表演蹴鞠的人多被認為是宦官。

蹴鞠運動的興衰與皇帝的好惡不無關係，清朝入關後實行弱民政策，自順治起便禁止蹴鞠，清代的文士們只能透過畫前朝蹴鞠盛況來緬懷，清畫家黃慎的《蹴鞠圖》，描繪宋太祖、宋太宗、宰相趙普以及大臣內侍玩蹴鞠的場面。圖中宋太祖身著龍袍，與趙普正在爭搶，人物用筆細勁削力，頓挫自如，玩者動態與觀者靜態相映成趣，人物神情刻畫生動。

(中國時報)