陳澤杉轉戰媒體界造星

2018年06月26日 04:11 中國時報 黃雯犀 報導

陳澤杉（右）一手將蔡依林推上金曲歌后寶座。（資料照片）

天王天后的幕後推手陳澤杉請辭華納音樂大中華區總裁，即將於9月1日正式從唱片圈轉戰媒體！據悉過年前他與華納約滿之際，燦星、阿里、騰訊等大陸媒體紛紛向他招手，盼挖角他進入媒體界，甚至開出天文數字10億元簽約金，未來還可享有股票分紅。

陳澤杉為唱片圈貢獻30年，曾任科藝年代、環球唱片、科藝百代、華納音樂高層，其中他在華納掌舵17年，一共誕生了10屆金曲歌王、歌后，包括蔡依林、孫燕姿、林俊傑、蕭敬騰、蕭煌奇等，將他們推上天王天后寶座，也創造了可觀的經濟效益，成績輝煌。

除了唱片、演唱會，他近年不斷思考如何用新的方式造星，發掘更多好的藝人，把藝人推向國際，也企圖朝向音樂劇、音樂電影等多元發展。據友人透露，大陸媒體積極延攬人才，不僅開出高薪搶人，更提供豐富的媒體資源，其中燦星提出的條件最優渥、發展空間最大，也最令陳澤杉心動。

陳澤杉:等我好消息

對於是否將以10億簽約金跳槽燦星？陳澤杉表示，純屬流言！他說：「未來會有公開資訊，因為要去的是一個公開的大型公司，因為市場更大，一定是比照國際級待遇。」至於新動態，他現在還無法宣布，「我會選擇最好的地方，繼續努力把華人音樂推向更好的境界，等我好消息！」

雖請辭仍親力親為

陳澤杉一生傳奇，他在台南出生長大，剛出生沒幾天就被棄養，他因而對養父母特別孝順，高中畢業後他帶著3萬元上台北追尋音樂夢，進入金圓唱片，背著行動不便的阿吉仔到夜市跑宣傳，也因為白手起家，他比一般人更加拚命，即使近來已向華納請辭，他仍親力親為打造蕭敬騰《欲望反光》新專輯、李榮浩單曲EP、並籌備陳勢安8月底即將發行的新專輯。

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(中國時報)