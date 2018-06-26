金曲收視前3名張秀卿康康包了

康康（右起）和張秀卿頒發台語女歌手獎給張艾莉，收視率6.72為金曲獎最高點。（資料照片）

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中國時報
報導林彥君
金曲29收視創近三年新高。(圖／取自中天新聞)

第29屆金曲獎頒獎典禮收視率出爐，最高收視6.72落在張秀卿、康康頒發台語女歌手獎，典禮有效平均收視5.62，為近3年新高，對此，金曲主持人蕭敬騰透過經紀人表示：「完成階段任務，謝謝大家幫忙，希望大家繼續關注音樂，讓更多人聽到我們的聲音！」

康康和張秀卿負責頒發的台語女歌手、男歌手及專輯3獎項包辦金曲收視率前3名，康康看到收視率嚇一跳，他表示製作單位找他頒獎，他當下詢問搭擋是誰？得知是張秀卿後馬上回絕，「我沒辦法駕馭張秀卿，我跟她太熟了，她的風格很即興，我擔心她會破哏。」

他私下找張秀卿彩排3次，多次生她的氣，張上月28日生日，隔天約好首次彩排，結果張因慶生宿醉，「我很生氣罵她，之後約第二次彩排，她又因為慶祝農曆生日宿醉。」直到6月22日兩人最後一次練習，她又因沒睡好表現不佳，還好典禮當天兩人應變能力佳，讓他覺得努力有代價感到高興。

張秀卿聽聞好成績後直呼：「好爽！」她最感謝康康，「腳本、笑哏幾乎由他一手包辦。」她現居台南，與康康為商討頒獎內容，數度北上開會，她笑說每次從台南上來，高鐵車資都不划算了。

兩人不僅默契十足，又同月同日生，她說：「我們早就該一起主持，以前一起上節目收視率也都很好。」她透露從今年2月受邀當頒獎人就開始籌備，康康也擔心她記憶力不好，總是不厭其煩一再討論，還會錄影、錄音給她，讓她練習。

(中國時報)

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