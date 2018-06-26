拍《引爆點》力盡 姚以緹像死過一次

姚以緹不顧家人勸說，堅定走演藝之路。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪

姚以緹在演藝圈浮沉多年，感嘆：「工作不穩定的時候就會惆悵未來。」曾將近半年沒工作，還遇過不少拍完沒上映的作品，樂觀的她只好自嘲：「有些是慶幸還好沒播出！」前年工作陷入谷底，和張震拍攝《龍先生》後開始轉運，一連接下3部國片《引爆點》、《烏鴉燒》、《江湖無難事》，「好像每次在想放棄前都會出現一個好機會，很幸運！」

從辦案推理劇、奇幻劇到喜劇，姚以緹去年演出角色變化大，《引爆點》對她更是驚喜，原本拍攝前對該片沒有太期待，卻因飾演檢察官爆發正義感，首次感受「入戲太深」後遺症。

不放棄演員夢

姚以緹說，拍攝時手腕和腳踝被束帶綑住，用力掙脫後出現一圈圈瘀血，「用盡一生的力氣，死過一次的感覺。」回家後在桌上看到束帶，只是想撿起來丟進垃圾桶，卻突然眼眶泛紅，想起角色的疲倦感：「覺得自己非常委屈。」

姚以緹飾演「驗屍官」吳慷仁的前女友，2人在片中關係微妙，她開玩笑說私下兩人鬧不和，一場開車戲讓她一度被他「引爆」，因為他在副駕駛座不停指揮如何開車，還說：「女生開車都這樣！」讓她頓時惱怒。

父親是代書、弟弟在司法體系工作，姚以緹表示剛好向他們請教台詞，弟弟更把社會學的書籍借她，但回想過去父親總勸她：「如果演戲不穩定，可以回家工作考代書。」她笑說不想輕言放棄演員夢，始終拒絕父親，如今反倒為演戲接觸法律相關內容。該片8月31日上映。

(中國時報)

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