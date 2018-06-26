神旺普諾麵包坊 館外展店

2018年06月26日 04:11 中國時報 徐力剛 報導

暢銷商品「頂級生巧克力蛋糕」自用送禮兩相宜。（神旺大飯店提供）

深受饕客喜愛的老字號名店神旺大飯店「普諾麵包坊」，7月2日將開首間館外分店，落腳台北車站精華地段，打造全新「承德1號分店」。

「普諾麵包坊承德1號分店」延續忠孝本店「在地美好滋味」精神，行政主廚林弘富細心製作每款商品，將好滋味傳遞給消費者。明星商品「蔥花麵包」人氣極高，每日銷售數量超過300個，另款人氣品項「菠蘿蛋塔」將菠蘿麵包、蛋塔元素巧妙結合，一次雙重滿足。

甜食控最愛「頂級生巧克力蛋糕」精選70％比利時巧克力，巧克力內餡混合些許白蘭地與波美糖水製成酒糖，初嘗淡淡酒香繚繞舌尖，綿密蛋糕體入口即化，尾韻回甘微苦令人忘懷。

來店消費打卡享優惠

「承德1號分店」今（26日）搶先試賣，推出「10元麵包搶購日」活動，當日店內所有麵包商品一律每個10元，每人限購10個，當天下午2時開始受理排隊（數量有限售完為止）。28日起再推出為期4天活動，來店消費並出示「神旺普諾麵包坊Pozzo Bakery」臉書粉絲頁按讚及打卡紀錄，或LINE官方帳號優惠券，即贈當日精選麵包乙個（每日限量100個）。

歡慶新店開幕，同場加映2波優惠，首波祭出「人氣麵包1元加價購」，7月2日至8日推出15款人氣麵包，來店任購3個（或以上）麵包等商品，享人氣麵包1元加價購；第2波推出「消費滿百，再送百元折價券」優惠，7月9日至15日購買麵包坊自製烘焙商品，消費金額每滿百元，即贈百元消費抵用券，以此類推。地址：台北市承德路一段17-1號。

飲酒過量 有害健康

(中國時報)