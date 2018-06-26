2018年06月26日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

儘管近期風波不斷，席維斯史特龍（Sylvester Stallone）還是持續推出新片，《鋼鐵墳墓2》與《金牌拳手2》都將在今年問世。邁入71歲的他愈老愈勇，依舊在電影裡打個不停！

史特龍今年2月被網友爆料因無法打敗病魔，病逝於前列腺癌。他可說是網友最愛惡搞死亡的明星，前年9月也在臉書被瘋傳嗑藥猝死，不少影迷信以為真，紛紛轉發哀悼，傳得繪聲繪影。在多次被傳烏龍死訊、忍無可忍下，他今年親自在IG澄清：「請忽略這個愚蠢的傳聞，（我）還活得好好的，快樂、健康，仍在揮拳！」

第3集早已開拍

史特龍老當益壯，沒事就健身，常在IG上傳健身影片，他打拳擊拳拳強而有力，大塊肌肉健美不輸年輕人，被粉絲譽為「地表最強歐吉桑」。粉絲愛看他大展身手，他的IG吸引640萬人追蹤，《鋼鐵墳墓》當年上映時全球賣破1億3700萬美元（約41.1億台幣），續集斥資2000萬美金（約6億台幣），找來大陸一線男星黃曉明，還有終極格鬥冠軍泰倫伍德利（Tyron Woodley）加盟，要在片中拚體力也拚智力。

史特龍深知粉絲口味，已默默規畫第3集（Escape Plan 3：Devil's Station）除了史特龍和戴夫巴帝斯塔（Dave Batista）等人確定續演，大陸動作男星張晉也有關鍵戲分，史特龍早在去年就親自證實：「是的，第2集還沒上映，我們就在拍第3集了！」電影29日在台上映。

(中國時報)