《神秘高峰會》揭政治異象

導演桑迪亞哥將高峰會地點設在安地斯山脈，象徵各國間的邊界與橋梁。（東昊影業提供）

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中國時報
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阿根廷電影《神秘高峰會》為導演桑迪亞哥米崔（Santiago Mitre）繼國際讚譽的《幫派》後最新電影作品，《生命中最抓狂的小事》及《大犯罪家》得獎幕後班底操刀，更由拉美影壇二后一帝堅強幕前陣容演出總統、第一千金和機要心腹要角。但原來桑迪亞哥的父親曾在南美洲區域貿易協定組織「南方共同市場」工作，「我的父親經常參加這些匯集了世界首腦的國際高峰會！」他以此為靈感，揭露他所觀察到的政治異象。

桑迪亞哥更以導演身分親自接觸過權力中心：「不久前，我有機會和前任總統談話，他跟我說，擁有權力的時候，也是最孤獨的時刻。權力將你與外界隔絕，權力會包圍住你，讓你升起了永遠都不夠的欲望：什麼被犧牲了？什麼被交易了？你怎麼付出代價？」他從這段話構思電影內容，直指政治與人生不可分割的黑暗面。

第一千金催眠吐實

該片描述以「平民路線」為競選形象的阿根廷總統，當選後一直沒有代表性建設，成為國內媒體訕笑調侃的對象，在參加國際高峰會期間又深陷生涯至今最慘烈的政治與私生活風暴，國內的貪腐醜聞衝著他來，南美列強和狡猾的老美包圍著他，而唯一的女兒竟然在峰會關鍵時刻突然昏倒！在催眠師的引導下，她開始回想起遺失的記憶，這些她原本不可能知道的祕密發生不可預料的影響。該片29日在台上映。

(中國時報)

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