陀飛輪日 向寶璣大師致敬

寶璣為歡慶「陀飛輪日」，在台北101發表5347雙旋轉陀飛輪表，雙陀飛輪會隨著表盤旋轉，約1220萬元。（Breguet提供）

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中國時報
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今天是「陀飛輪日」，寶璣在台北101店上舉辦陀飛輪表展和VIP慶祝活動。（Breguet提供）
寶璣3795鏤空萬年曆陀飛輪腕表，822萬4000元。（Breguet提供）
鐘表之父亞伯拉罕路易士寶璣，於217年前發明了陀飛輪，拯救了瑞士鐘表業。（Breguet提供）
寶珀表新品展展出Villeret飛行陀飛輪跳時逆跳分鐘腕表，473萬6000元。（Blancpain提供）

今天是「陀飛輪日」（6月26日），是鐘表之父亞伯拉罕路易士寶璣（Abraham-Louis Breguet）於217年的今日正式發明陀飛輪擒縱結構的日子。寶璣（Breguet）即起在台北101專賣店舉辦為期一個月的陀飛輪表展，一口氣展出30只陀飛輪表；寶珀（Blancpain）也自即起至7月4日發表Villeret飛行陀飛輪跳時逆跳分鐘腕表，間接向陀飛輪致敬。

各品牌製表師傅同慶

陀飛輪日在瑞士表界是個重要的日子，每年的今日，各家鐘表品牌的製表師傅都會齊聚表廠附近的酒館，捐棄成見、不分彼此，為陀飛輪這項偉大發明舉杯慶賀，感謝寶璣大師在兩百年前發明了陀飛輪，資淺學徒也藉此機會向擁有製造陀飛輪技術的師傅致敬。

寶璣大器展出30只陀飛輪

很難想像，今日的瑞士鐘表若沒有陀飛輪、三問表和萬年曆等高複雜功能和技術，在智慧手機普及和智能腕表興起的夾殺之下，會是什麼樣的情景，說「陀飛輪拯救了瑞士鐘表業」，其實也不為過。

寶璣為慶祝陀飛輪日，於蘇黎世、紐約與台北三地舉辦慶祝活動，台北101的寶璣專賣店一口氣展出30只陀飛輪，總價逾2億元，其中表盤可旋轉的5347雙旋轉陀飛輪表，是最受矚目的焦點，另一只3795鏤空萬年曆陀飛輪腕表，集萬年曆、陀飛輪和鏤空技術為一身，兩者都是放眼表界無人能出其右的高複雜功能表。

寶珀表即起於台北101登場的年度表展，總共展出20件新品，其中Villeret飛行陀飛輪跳時逆跳分鐘腕表，是表展上的主要表款，全球限量50只。

(中國時報)

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