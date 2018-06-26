許魏洲應援 秀場青春洋溢

《上癮》男星許魏洲選穿深藍色夾克搭配條紋襯衫現身dunhill 2019春夏大秀，老牌紳士裝著中注入青春氣息。（CFP）

友善列印
中國時報
報導
同樣曾參與《偶像練習生》選拔節目的董又霖，換上一襲黑衣、紅褲，呼應Y-3品牌街頭氛圍。（CFP）
CHRISTIAN DADA向日本攝影師荒木經惟致敬，藉其獻給亡妻作品中的圖象，表達系列的「感傷」主題。（CFP）
Balmain 2019春夏男裝揉合流行天王麥可傑克森和法國歌手Serge Gainsbourg意象，傳送華麗復古格調。（CFP）

巴黎男裝周最終日，秀場掀起偶像旋風，再次回歸巴黎秀場的dunhill，這回請到男星許魏洲加持，他選穿深藍色夾克搭配條紋襯衫看來格外清爽，亦為老牌紳士裝著中注入青春氣息，更與本季創意總監Mark Weston遊走休閒與隨興之間的自然風格不謀而合。

一出道即受到廣大歡迎的偶像團體NINE PERCENT，繼小鬼王琳凱後，再度派出隊中另位饒舌擔當王子異搶攻巴黎男裝周，他日前出席Paul Smith大秀時，摒棄以往嘻哈裝扮，改以一襲綠色合身西裝展現雅痞英倫風。同樣曾參與《偶像練習生》選拔節目的董又霖，換上街頭黑衣、紅褲裝扮參與Y-3春夏大秀，氣場十足。

除了吸睛的90後男星應援軍團，2019春夏男裝周伸展台上也瀰漫向經典致敬的氛圍，Balmain即揉合流行天王麥可傑克森和法國歌手Serge Gainsbourg的意象，傳送華麗復古格調；CHRISTIAN DADA則向日本攝影師荒木經惟取經，藉其獻給亡妻的作品，表達系列的「感傷」主題。

(中國時報)

陀飛輪日 向寶璣大師致敬 慈善手環義賣 救助貧病兒童

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。