許魏洲應援 秀場青春洋溢

2018年06月26日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

同樣曾參與《偶像練習生》選拔節目的董又霖，換上一襲黑衣、紅褲，呼應Y-3品牌街頭氛圍。（CFP）

CHRISTIAN DADA向日本攝影師荒木經惟致敬，藉其獻給亡妻作品中的圖象，表達系列的「感傷」主題。（CFP）

Balmain 2019春夏男裝揉合流行天王麥可傑克森和法國歌手Serge Gainsbourg意象，傳送華麗復古格調。（CFP）

巴黎男裝周最終日，秀場掀起偶像旋風，再次回歸巴黎秀場的dunhill，這回請到男星許魏洲加持，他選穿深藍色夾克搭配條紋襯衫看來格外清爽，亦為老牌紳士裝著中注入青春氣息，更與本季創意總監Mark Weston遊走休閒與隨興之間的自然風格不謀而合。

一出道即受到廣大歡迎的偶像團體NINE PERCENT，繼小鬼王琳凱後，再度派出隊中另位饒舌擔當王子異搶攻巴黎男裝周，他日前出席Paul Smith大秀時，摒棄以往嘻哈裝扮，改以一襲綠色合身西裝展現雅痞英倫風。同樣曾參與《偶像練習生》選拔節目的董又霖，換上街頭黑衣、紅褲裝扮參與Y-3春夏大秀，氣場十足。

除了吸睛的90後男星應援軍團，2019春夏男裝周伸展台上也瀰漫向經典致敬的氛圍，Balmain即揉合流行天王麥可傑克森和法國歌手Serge Gainsbourg的意象，傳送華麗復古格調；CHRISTIAN DADA則向日本攝影師荒木經惟取經，藉其獻給亡妻的作品，表達系列的「感傷」主題。

(中國時報)