2018年06月26日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

葛仲珊的一襲GUCCI早秋織帶裝飾長褲及夾克，營造出如80、90年代嘻哈歌手般的復古運動風格。（本報資料照）

入圍最佳新人獎的J. Sheon，則選穿出自龐克教母Vivienne Westwood之格紋西裝，亦成功點出不與人同的自我主張。（本報資料照）

饒舌歌手RGRY混搭展現層次感，Ambush黑色綁帶西裝外套、Co-Sync Studios中國風印花棒球外套、Japanese Classic Script（Co-Sync Studios）刺繡古巴領襯衫、Waven（Co-Sync Studios）垮褲等。（龍虎門提供）

入圍最佳單曲製作人的熊仔穿Jacob Lee London黑色雙排釦西裝外套、Christian Dada膚色尼龍長版Parka大衣、Kent&Curwen長版白襯衫、Public School（DPT）等，帥氣飄逸。（龍虎門提供）

歌手Julia吳卓源貼身洋裝展現好身材，Seivson裸膚連身衣、開衩窄裙，（A）crypsis紅色拆解式飛行外套，配上Coach綁帶紅靴。（龍虎門提供）

剛落幕的第29屆金曲獎，成了台灣嘻哈音樂持續加溫的最佳見證。不僅饒舌團體「頑童MJ116」奪下最佳演唱組合獎，劉福助帶領熊仔、麻吉弟弟和葛西瓦、葛仲珊等的「台灣早就有嘻哈」一段炒熱現場，更重要嘻哈音樂人穿著活潑、自由，跳脫台灣3金典禮只看得見正式禮服的紅毯刻板印象。

頑童MJ116 配件彰顯霸氣形象

嘻哈音樂人一向講究時尚，藉音樂與外顯服裝配件，同時展現個人的創造力，從這次金曲就可窺知一二。像被視為正式場合必備的西裝，在頑童MJ116的演繹下別具叛逆靈魂，正裝由台灣西裝訂製品牌GAUTE Bespoke操刀，以較合身的剪裁打造俐落摩登輪廓，再搭上3人自己準備的數十萬名牌手表、項鍊等，呈現饒舌歌手的霸氣形象。

入圍最佳新人獎的J.Sheon也選穿出自龐克教母Vivienne Westwood之格紋西裝，成功點出不與人同的自我主張。

熊仔 遊走紳士與叛逆之間

饒舌歌手熊仔選穿軍裝雙排釦外套，加上日系品牌CHRISTIAN DADA尼龍Parka大衣，遊走紳士與叛逆之間；Julia吳卓源身上台韓混血品牌Seivson裙裝，搭配要穿不穿的（A）crypsis紅色飛行外套，兩人與饒舌歌手RGRY組成「買榜三人組」，並自台灣品牌出發，以混搭手法詮釋出不同層次感的個人態度。

葛仲珊則以一襲GUCCI早秋織帶裝飾長褲及夾克，成功營造了如80、90年代嘻哈歌手般的復古運動風格。由Leo王和春艷組成的饒舌團體「夜貓組」則選穿台灣設計品牌NE.SENSE，以格紋

、條紋展現個性卻也互搭。

(中國時報)