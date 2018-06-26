百貨快食尚 高空餐盒百元入手

板橋大遠百地元家海老醬油拉麵，米其林一星湯頭，280元。（板橋大遠百提供）

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中國時報
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台北101 1F智能生活區首創用販賣機賣熱食便當，有早、午餐下午茶餐點，50至120元不等。（郭家崴攝）
台北101副總劉家豪持高空餐盒，每個100至140元不等。（郭家崴攝）
SOGO忠孝館九州展，大分「別府二十八萬石」角煮饅頭，每份100元。（SOGO提供）
SOGO忠孝館九州展，福岡「中山食品」筷捲燒，每支110元。（SOGO提供）
台北101扭蛋有8款，皆為觀光名勝，每個100元。（郭家崴攝）

百貨講求快「食」尚，首見智能便當、高空餐盒，百元價就可入手。台北101看好辦公大樓近1.3萬名上班族每天約有2000個便當需求，本月起與高檔景觀餐廳頂鮮101、隨意鳥地方、和料理食堂在59F合推台、西、日式餐盒，每個100至140元CP值高，每天限量百個1小時內賣光，增加租戶用餐便利性，也打開餐廳團購市場。

智能便當 正餐、午茶都有

此外，1F智能生活區與好食集合作，首創熱食便當自動販賣機，拉亞漢堡、悟饕池上與網路紅店肌肉海灘、食在爽等早、午餐與下午茶都有，價位50至120元，皆採行動支付。目前有4台熱食機、1台冷食機，這月以來日賣300盒午餐，預計8月再增2台熱食機。

除美食外，商場B1美食街還有獨賣的101扭蛋機，與獨家限量的可口可樂50周年—台灣限定版紀念鋁瓶販賣機，今（26日）起至29日NESPRESSO首次快閃進駐辦公大樓1F賣咖啡，瞄準信義商圈上班族與遊客創造差異化經營，台北101副總經理劉家豪表示，「不比最新，但比用心」。

日本九州美食 角煮饅頭亮相

遠東SOGO忠孝館31年首度於今起至7月8日舉辦「日本九州美食展」，集合89家人氣美食及經典工藝品，50家初次亮相的美食中，大分「別府二十八萬石」角煮饅頭，比刈包還厚實；福岡「中山食品」筷捲燒可單手拿，是邊吃邊逛的新式大阪燒；大分「吉吾」炸雞曾獲第5屆炸雞大賽「最高金賞」受賞。

板橋大遠百26日前有「夢幻美國周」，7月3日前同步有「日本函館文化物產展」，美、日美食雙打；首推的「函館展」由遠東百貨總經理徐雪芳招商、函館市長工藤壽樹選品掛保證，匯集米其林一星拉麵「地元家」、158年的洋菓子名店「千秋庵總本家」等9成首次來台商品。

(中國時報)

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