女性車主最愛5大配備 車商知道了

2018年06月26日 04:11 中國時報 陳大任 報導

LUXGEN自6月起將「開門防撞系統」導入S3、U5、U6GT/GT220，並邀請車主回廠免費升級。（納智捷提供）

CITROEN GRAND C4 PICASSO前座椅背附小餐桌及固定帶，在車輛行進時有更佳的固定效果。（陳大任攝）

VOLVO XC90 T8 Inscription車主可自由調整高低，最高可降5cm。（陳大任攝）

迎賓燈可在夜晚或停車場地供地板照明，避免誤踩水灘、髒汙，圖為BMW 740i M Sport。（陳大任攝）

沙烏地阿拉伯大解禁，女性可開車上路。據外電報導，許多女性竟真的等待24日凌晨一過，開心發動引擎上路。其實車廠早就注意到女性市場，隨著上班族女性比例越來越高，女性開車族大增，她們需要的不再只是化妝鏡和輕手的方向盤，還有許多與安全、便利、娛樂有關的功能。車廠觀察，電動尾門、倒車雷達、數位連結、盲區偵測和置物空間，是女性最感受用的5大配備。

電動尾門是目前最夯的配備，按個鈕即可，不用再費力開關，有些更加入腿部偵測，雙手拿著採購的大包小包時，只要往車尾中央伸一下腿，尾門就會自動掀起，放好東西後，再伸一下腿，尾門就會關閉，有些車還有降低車身功能，讓妳更好取放物品。

倒車雷達也進化許多，有些車款已具備自動停車輔助功能，在百貨、大賣場、路邊停車時特別好用，納智捷AR VIEW+有兩項最自豪的科技，例如「透明底盤」最適用停機械車位，而最新升級的開門防撞系統，停妥車後，若後方有人、車接近，車門仍會持續上鎖，可大幅減低突然開門造成事故的風險。

數位連結功能主要是汽車與手機間的連結，一方面提供電話撥接，二來手機內的Apple Misic、KKBOX、Spotify等音樂可在車內播放，有些車也提供地圖導航的延伸功能，不但可語音蒐尋目的地、規畫路線，亦可結合車內音響發出導引語音。

許多女性開車上路最怕的就是變換車道，因為無法掌握突然竄出的汽、機車，尤其在下雨或是視線不佳時，結合車外鏡頭影像辨識、紅外線偵測的盲區警示功能就特別有用；至於置物空間，各車廠也富巧思，在門板、椅背、椅面下或扶手處安排大大小小的置物設計，可收納零食、飲料、購物袋、便鞋和包包，中華三菱COLT PLUS右前座椅面下就有一個可放便鞋的空間。

(中國時報)