2018年06月26日 04:11 中國時報 郭箏

項宗羽回過神來，笑問：「既然如此，在下可要考姑娘一考了，可知這柄劍的來歷？」

梅如是如數家珍的說著：「昔年，越王勾踐的父親允常請求一代鑄劍大師歐冶子為己鑄劍。歐冶子挾其精術，前往湛盧山中設爐。赤堇之山，破而出錫；若耶之溪，涸而出銅；雨師灑掃，雷公擊橐，蛟龍捧爐，天帝裝炭。歐冶子乃因天之精神，悉其技巧，三年後而劍成，共鑄大劍三、小劍二──湛盧、純鈞、勝邪、魚腸、巨闕。五劍鑄成之時，精光貫天，日月鬥耀，星斗避怒，鬼神悲號……」

梅如是一連串說到這裡，方才換了口氣兒：「這五柄劍的妙處是：觀其華，捽如芙蓉始出，觀其釽，爛如列星之行；觀其光，渾渾如水之溢於塘；觀其斷，巖巖如瑣石；觀其才，煥煥如冰釋……」

梅琴鶴打岔道：「丫頭，項大俠問妳知不知道這柄劍的來歷，妳說那麼多作什？」

梅如是頗感抱歉的淺淺一笑：「項大俠的這柄劍正是五劍之首，湛盧。」

項宗羽追問：「這湛盧有何妙處？」

「湛盧劍通體純黑，乃五金之英、太陽之精，寄氣託靈，出之有神，服之有威，可以折衝拒敵，但人主君王若有逆理之謀，此劍即會自行離去……」

「如此神妙？」

「不錯。越國後來屢敗於吳國，越王允常的五柄寶劍也散落各處。吳國的公子光得到了湛盧、勝邪、魚腸三劍，他結交勇士專諸，授以魚腸劍，刺殺吳王僚而取得了王位，是為吳王『闔閭』，但他為君無道，他的女兒病死，他居然坑殺一萬名百姓給其女陪葬，吳人悲怨萬分，湛盧劍便去之如水，行秦過楚。楚國適值昭王在位，一日他從睡夢中醒來，竟看見此劍橫放在枕邊，後人因謂：『去無道以就有道，故湛盧入楚』，所以從此之後，大家都把湛盧當成可以預示國家興亡的仁者之劍。」

項宗羽聽完，站起身來，一禮到地：「姑娘不僅懂劍，而且博學多聞，在下佩服得五體投地！」

梅如是連忙讓開：「項大俠休得如此。」

項宗羽哈哈大笑：「項某人今天終於見識到人外有人，而且還是個巾幗英雄、莫邪再世！」

梅氏父女連連鞠躬：「項大俠過譽了！過譽了！」

莫邪是春秋時代最有名的女性鑄劍大師，她與丈夫干將的事蹟傳誦千古，項宗羽將梅如是與她相提並論，當然是給予了最高的評價。

不提他們三人熱絡成一處，一旁的莫奈何卻是沮喪得不得了。

梅如是剛才講的那一大串話，他費盡心力去聽，卻連十分之一都聽不懂！這個心上人，不但這麼有學問，而且藝業有專精，怎會看得上他這麼個渾頭小呆瓜？如此衡情度勢，他的癡心、他的夢想、他對未來的憧憬，到頭來多半只是滿天虛幻的泡沫而已。

莫奈何愈想愈氣餒，這會兒可把腦袋埋到肚子裡去了。（待續）

(中國時報)