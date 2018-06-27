怕陳抗 強管制！三軍6校變調的畢業典禮

2018年06月27日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 楊孟立 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

蔡英文總統出席「106年三軍6校院聯合畢業典禮」遇到群眾攔車陳抗，警方與國安特勤人員用跑步的方式跟在車隊旁避免抗議群眾再度靠近。（本報資料照片）

107年三軍6校聯合畢業典禮周五於國防大學北投復興崗校區舉行，蔡英文總統將親臨，為1198位畢業生授階、頒獎，不過，為維護總統安全，復興崗周邊擴大交管，沿線國小被迫停課，遭家長怒批「好大的官威」，相關單位昨天緊急滅火，文化國小喊停的結業式又恢復，薇閣小學原本停課，但台北市教育局不准，成為史上首宗因元首「路過」而考慮停課的案例。

薇閣、文化國小考慮停課

國防大學復興崗校區前身為政戰學校，以往三軍官校準軍官畢業授階前，都會北上齊聚復興崗，視為團結三軍的象徵。蔣經國總統在世時，幾乎每年都會親自主持畢典，馬英九總統執政第一年，將典禮移師到鳳山陸軍官校，蔡英文上任後恢復在復興崗舉辦，承繼三軍傳統的象徵不言可喻。

不過蔡英文去年前往主持時，遭反年改群眾衝破封鎖線，不僅攔阻總統車隊，迫使車輛暫停，還投擲鞋子及寶特瓶，現場鳴笛不斷，場面混亂，讓蔡英文受到驚擾，警方和特勤單位也被要求檢討。

由於立法院日前才三讀通過軍人年改案，為避免總統車隊再度遭到反年改團體陳抗阻撓，北投分局日前公布擴大周邊交管，將車水馬龍的道路封閉，電線桿也貼滿車輛管制通知。

畢典 僅限一名家屬參加

位於交管區內的文化國小，日前通知家長，原訂周五舉行的結業式因交管提前到明天舉行，這是文化國小成立20多年來，首次因為總統路過交管而考慮停課。

附近的薇閣小學也發出通知，6月29日將停班停課，但北市教育局不准，承諾會協助校車通行，保障學童上學安全；國防大學則是要求畢業生家屬僅能邀請一名家屬前往觀禮，換句話說，爸爸來、媽媽就不能來，引發家長和網友怒火，痛批「這是在搞戒嚴嗎？」

消息傳出後，總統府昨天緊急滅火，強調當天並沒有實施道路封閉的管制作為，更沒有下令停課，學校以此為由發布停止到校通知，「府方對此並不知情」。

祝福 被總統維安打折扣

府方隨後要求適時調整相關區域維安與交通作業，並與文化國小協調，強調「一切以不影響師生家長權益為原則」，府方與維安單位也會做必要的配合。在總統府與台北市政府相關單位緊急滅火後，文化國小昨天已決定周五照常舉行結業式。

國防大學以典禮現場座位有限為由，「援例」每位畢業生僅能邀請一名家屬進入會場，其餘家屬在休息區，以視訊直播方式觀禮。

一位軍校生家屬難掩失望地表示，「兒子都送給國家了，卻連畢業典禮都不能參加，實在令人無奈和失望。」原應備受家人祝福、圍繞的畢業典禮，在維繫總統安全的高度警戒下，幸福，被打了折扣。

(中國時報)