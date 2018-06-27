怕陳抗 強管制！三軍6校變調的畢業典禮

107年三軍6校聯合畢業典禮周五於國防大學北投復興崗校區舉行，蔡英文總統將親臨，為1198位畢業生授階、頒獎，不過，為維護總統安全，復興崗周邊擴大交管，沿線國小被迫停課，遭家長怒批「好大的官威」，相關單位昨天緊急滅火，文化國小喊停的結業式又恢復，薇閣小學原本停課，但台北市教育局不准，成為史上首宗因元首「路過」而考慮停課的案例。
薇閣、文化國小考慮停課
國防大學復興崗校區前身為政戰學校，以往三軍官校準軍官畢業授階前，都會北上齊聚復興崗，視為團結三軍的象徵。蔣經國總統在世時，幾乎每年都會親自主持畢典，馬英九總統執政第一年，將典禮移師到鳳山陸軍官校，蔡英文上任後恢復在復興崗舉辦，承繼三軍傳統的象徵不言可喻。
不過蔡英文去年前往主持時，遭反年改群眾衝破封鎖線，不僅攔阻總統車隊，迫使車輛暫停，還投擲鞋子及寶特瓶，現場鳴笛不斷，場面混亂，讓蔡英文受到驚擾，警方和特勤單位也被要求檢討。
由於立法院日前才三讀通過軍人年改案，為避免總統車隊再度遭到反年改團體陳抗阻撓，北投分局日前公布擴大周邊交管，將車水馬龍的道路封閉，電線桿也貼滿車輛管制通知。
畢典 僅限一名家屬參加
位於交管區內的文化國小，日前通知家長，原訂周五舉行的結業式因交管提前到明天舉行，這是文化國小成立20多年來，首次因為總統路過交管而考慮停課。
附近的薇閣小學也發出通知，6月29日將停班停課，但北市教育局不准，承諾會協助校車通行，保障學童上學安全；國防大學則是要求畢業生家屬僅能邀請一名家屬前往觀禮，換句話說，爸爸來、媽媽就不能來，引發家長和網友怒火，痛批「這是在搞戒嚴嗎？」
消息傳出後，總統府昨天緊急滅火，強調當天並沒有實施道路封閉的管制作為，更沒有下令停課，學校以此為由發布停止到校通知，「府方對此並不知情」。
祝福 被總統維安打折扣
府方隨後要求適時調整相關區域維安與交通作業，並與文化國小協調，強調「一切以不影響師生家長權益為原則」，府方與維安單位也會做必要的配合。在總統府與台北市政府相關單位緊急滅火後，文化國小昨天已決定周五照常舉行結業式。
國防大學以典禮現場座位有限為由，「援例」每位畢業生僅能邀請一名家屬進入會場，其餘家屬在休息區，以視訊直播方式觀禮。
一位軍校生家屬難掩失望地表示，「兒子都送給國家了，卻連畢業典禮都不能參加，實在令人無奈和失望。」原應備受家人祝福、圍繞的畢業典禮，在維繫總統安全的高度警戒下，幸福，被打了折扣。
(中國時報)