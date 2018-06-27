法國、丹麥踢和 攜手晉級16強

2018年06月27日 04:12 中國時報 陳筱琳 、 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

秘魯卡利洛上半場率先破門，也是該隊暌違13153天的世足賽進球。（路透）

俄羅斯世足賽C組最後兩戰於26日晚間同時開踢，「足球袋鼠」澳洲必須獲勝才有機會晉級，結果自己不爭氣，竟以0比2不敵已經提前出局的秘魯。法國、丹麥踢出本屆首場「0比0」和局，也讓丹麥繼法國之後，搶下C組第2張16強的門票。

印加帝國 36年首度破門

儘管丹麥只要踢平提前晉級的法國，就能以C組第2晉級16強，澳洲教頭范馬維克賽前仍強調會奮力一搏。未料前兩戰都以0比1落敗的秘魯，由前鋒卡利洛在第18分鐘於禁區右側凌空抽射，踢進該隊本屆世界盃第一顆進球。

「印加帝國」上次在世足破門已是1982年6月22日對波蘭之戰，相隔有1萬3153天之久。而此前疑似疑似喝了遭汙染的茶葉，被驗出古柯鹼遭禁賽14個月的秘魯隊長，靠國際仲裁法庭暫緩禁賽才得以來到俄羅斯，下半場也以左腳勁射踢開澳洲大門，鎖定最終比分。

秘魯上次在世界盃贏球是1978年6月11日，當時4比1大勝伊朗，直到今天獲勝之前，8場比賽他們吞下6敗2和。

主力輪休 法、丹一團和氣

法國與丹麥之戰則一團「和氣」，法教頭德尚在上屆世足賽與前年歐洲國家盃，都有踢完兩場小組賽，戰局底定讓主力大幅輪休的調度，這次也不例外，一口氣撤下前鋒姆巴佩、中場普巴等6名上役先發。丹麥平手就能夠晉級16強，則排出平均年齡僅26歲又346天的陣容，創下該隊在世足賽的最年輕先發11人紀錄。

法國此役練兵意味濃厚，全場10次射門、6次射正都沒進球，最終與丹麥踢出本屆首場0比0和局，戰績2勝1和獲C組冠軍，1勝2和的丹麥以分組第2晉級16強，秘魯1勝2負拿第3，也讓澳洲在C組敬陪末座。

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(中國時報)