新聞透視－王引兩岸一家親 籲柯勿番癲

2018年06月27日 04:11 中國時報 王正寧

國民黨主席吳敦義因為被譏「神隱」、「無主席」而動怒。不過事實上，黨內縣市長參選人勤跑前立法院長王金平辦公室，尋求解決「疑難雜症」的確絡繹於途，即使是無黨籍的台北市長柯文哲也兩度請益；據悉，王金平刻意「提點」柯要建立信用，就是針對「兩岸一家親」的發言不該前後反覆，否則如何讓人民信任？

王提點柯P 誠信最重要

雖然重點不在尋求王金平的奧援，但這場「王柯會」還是不離選舉話題。柯除了抱怨與蔡英文總統的關係被「太后」、「太子」從中作梗；也請教號稱「沒有敵人」的王金平過去如何處理立法院內事務，王順勢點出關鍵的「兩岸一家親」，告訴柯唯有建立信用，讓所有委員信任，如果講過的話都能實現，協調各種法案預算就能順利。

柯文哲因主辦世大運而人氣爆漲，但為了在雙城論壇所說的「兩岸一家親」及「床頭吵床尾和」言論而道歉，支持度又大幅流失，反倒讓自己陷入裡外不是人的窘境。

曾經在立法院總質詢以「認宗愛台解分歧、漢魂台魄壯台灣」為題發表演說，並力挺「兩岸一家親」的王金平，順勢給柯「開示」政治人物首重誠信，對就要堅持下去！

做為民選政治人物，「信任度」是選民喜好度的指標，也絕對是爭取選票不可或缺的要件。柯文哲能夠擄獲年輕人以及中間選民的心，一路創造諸多政治奇蹟，某種程度是長期累積的「信任度」；此外，務實看待兩岸關係，不受統獨意識形態綑綁，也讓自己成為藍綠之外的「賣點」。 超越藍綠 陷政治泥淖

為了一時的選舉利益或壓力而折腰，甚至因態度反覆而進退失據，讓柯文哲自毀白色力量超越藍綠的形象，深陷政治泥淖而難自拔；如果被冠上「投機」、「牆頭草」，柯文哲與一般政客何異？當柯文哲不再是柯文哲，憑什麼號召選民繼續跟隨「白色風潮」？

民進黨台北市長提名人姚文智不是都說了，「綠」就是台灣價值！只許「親中愛台」不准「兩岸一家親」，就是柯文哲不夠綠。但選前「變色」，深綠的票會回心轉意，重回柯文哲懷抱？無色覺醒的力量會再給信用破產的柯文哲機會？王金平所言，「誠信是一個重要基礎，有誠信講話人家才會信服！」對柯文哲而言的確是暮鼓晨鐘。

(中國時報)